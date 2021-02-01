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Вот что происходит с мыльными пузырями на морозе!

Вот что происходит с мыльными пузырями на морозе! (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: красиво   мороз   мыльный пузырь   необычно   природное явление   факты   физика   эксперимент   
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Канадская художница Хизер Хинэм, проживающая в Виннипеге, как при температуре -28 по Цельсию мыльный пузырь за считанные секунды замерзает, превращаясь в ледяной шар. Такого вы еще не видели!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   мороз   мыльный пузырь   необычно   природное явление   факты   физика   эксперимент   
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Corvus Corax 20 минут назад
"Такого вы еще не видели! "

Раз сто, остальные разы просто надоело смотреть...
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