Вот что происходит с мыльными пузырями на морозе!

Канадская художница Хизер Хинэм, проживающая в Виннипеге, как при температуре -28 по Цельсию мыльный пузырь за считанные секунды замерзает, превращаясь в ледяной шар. Такого вы еще не видели!
Канадская художница и фотограф Хизер Хинэм сумела у себя дома в Виннипеге, при температуре минус 28 сумела не только заморозить мыльные пузыри, но и заснять этот процесс на видео. Результат она выложила в социальные сети, вызвав всеобщий восторг. За считанные минуты мыльный пузырь превратился в ледяной шар!
"Холодные и ясные дни лучше всего подходят для заморозки пузырей", - говорит Хинэм. По ее словам, в мыльный раствор она дополнительно добавляет кукурузный сироп и сахар - по ее словам, в этом случае пузыри становятся прочнее и медленнее лопаются на морозе.
Этот интересный и необычный феномен ученые называют "эффектом снежного шара". Ученые из Виргинского политехнического институтаи зучили его во всех подробностях. "Капля или пленка воды замерзает по всему объему, - пишет автор исследования Джонатан Борейко. - А мыльный пузырь, как можно увидеть на видеозаписях, по мыльному пузырю кристаллы льда нарастают вдоль его поверхности в красивом кружении, создавая эффект снежного шара".
Борейко и его команда исследовали процесс передачи тепла, который определяет динамику замерзания мыльного пузыря. Авторы исследования поместили пузырь на ледяную поверхность при двух разных температурных условиях и изучили разницу в процессах. Когда пузырь оказывался на льду в холодном воздухе такой же низкой температуры, как и сам пузырь, они наблюдали тот же эффект снежного шара, что и в эксперименте Хинэм. Как утверждают ученые, он получается за счет теплового эффекта Марангони, за счет которого жидкость перетекает с поверхности со слабым натяжением к поверхности с более сильным натяжением. Благодаря этому ледяные кристаллы разделяются и нарастают отдельно друг от друга, пока весь пузырь не покроется кристаллами. Однако когда пузырь помещали на ледяную субстанцию при комнатной температуре, аналогичного эффекта не наблюдалось: пузырь начинал замерзать с точки соприкосновения с холодом и далее вверх. Однако в какой-то момент замерзание останавливалось, и пузырь лопался. "Замерзание замедляется и полностью прекращается на критичной высоте", - заявляют ученые.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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