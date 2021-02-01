Вот что происходит с мыльными пузырями на морозе!

Борейко и его команда исследовали процесс передачи тепла, который определяет динамику замерзания мыльного пузыря. Авторы исследования поместили пузырь на ледяную поверхность при двух разных температурных условиях и изучили разницу в процессах. Когда пузырь оказывался на льду в холодном воздухе такой же низкой температуры, как и сам пузырь, они наблюдали тот же эффект снежного шара, что и в эксперименте Хинэм. Как утверждают ученые, он получается за счет теплового эффекта Марангони, за счет которого жидкость перетекает с поверхности со слабым натяжением к поверхности с более сильным натяжением. Благодаря этому ледяные кристаллы разделяются и нарастают отдельно друг от друга, пока весь пузырь не покроется кристаллами. Однако когда пузырь помещали на ледяную субстанцию при комнатной температуре, аналогичного эффекта не наблюдалось: пузырь начинал замерзать с точки соприкосновения с холодом и далее вверх. Однако в какой-то момент замерзание останавливалось, и пузырь лопался. "Замерзание замедляется и полностью прекращается на критичной высоте", - заявляют ученые.