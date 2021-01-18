Морская трава поможет очистить океан от пластика

Как утверждают ученые, морские травы лучше всех на планете борются с пластиковыми отходами, загрязняющими океан. По их подсчетам, комки, в которые сматываются в воде оторвавшиеся от дна травы, опутывают и выносят на берег до 867 миллионов пластиковых предметов в год.
Каждый год в мировой океан попадает около 8 миллионов том пластиковых отходов, которые угрожают рыбам, морским животным и птицам. Люди давно ищут способы борьбы с пластиком. Недавнее исследование утверждает: лучшим способом избавления от пластикового мусора можно считать остатки морской травы -, которые, оторвавшись от донной подстилки, формируют так называемые "яйца Нептуна" - травяные комки, которые носятся по волнам, опутывая собой пластиковый мусор и вместе с ним, в конце концов, прибиваются к берегу. По мнению ученых, они выносят из океана ежегодно 867 миллионов единиц пластикового мусора. В связи с этим ученые призывают экологов принять максимум мер по сохранению и культивации подводных полей морской травы.
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Проанализировав комья травы, выброшенные на побережье Испании, ученые обнаружили в них пластиковые упаковки, гранулы и волокна одежды. Эти комки часто оказываются в желудках у рыб, которые позднее могут оказаться на нашем столе. Ведущий автор исследования, профессор Анна Санчес-Видал из Университета Барселоны, утверждает: "Подводные поля травы способны противостоять загрязнению океана пластиком". Между тем, с 1990 года, по оценке ученых, из-за загрязнения воды и инвазивных видов, объемы произрастающей в океане травы уменьшились на 7%.
Исследование проводилось у берегов Майорки, где в прибрежной зоне произрастает большое количество морской травы, а море сильно загрязнено пластиком. Ученые обнаружили пластиковый мусор в 17 - 50% образцов комьев морской травы, их число составило от 613 до 1470 на килограмм, в зависимости от формы образца. Как правило, пластиковый мусор представлял собой продукты повседневного спроса, включая пакеты, крышки от бутылок, одноразовую посуду. В общей сложности, по подсчетам исследователей, комья морской травы вымывают на себе из моря до 867 миллионов единиц пластикового мусора.
Исследование проводилось у берегов Майорки, где в прибрежной зоне произрастает большое количество морской травы, а море сильно загрязнено пластиком. Ученые обнаружили пластиковый мусор в 17 - 50% образцов комьев морской травы, их число составило от 613 до 1470 на килограмм, в зависимости от формы образца. Как правило, пластиковый мусор представлял собой продукты повседневного спроса, включая пакеты, крышки от бутылок, одноразовую посуду. В общей сложности, по подсчетам исследователей, комья морской травы вымывают на себе из моря до 867 миллионов единиц пластикового мусора.
"Существуют убедительные свидетельства, что большая часть пластика, попадающего с суши в море, оказывается на донной подстилке, - говорит Санчес-Видал. - Также можно утверждать, что часть пластика затем вымывается с мелководья обратно на берег. Согласно нашим наблюдений, морская трава чрезвычайно этому способствует".
По мнению исследователей, морская трава - одна из ключевых экосистем планеты с точки зрения противодействия загрязнению океана пластиком. При этом, предупреждают ученые, площади подводных полей морской травы с каждым годом сокращаются. Кроме того, по мнению исследователей, морская трава помогает сохранять песок и отложения на дне, и поэтому следует приложить максимум усилий к тому, чтобы подводные травяные поля не уменьшались, а, наоборот, расширялись.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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