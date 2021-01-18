FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1402 поста • 666 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Морская трава поможет очистить океан от пластика

Морская трава поможет очистить океан от пластика (5 фото)

Автор:
18 января 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: морские травы   наука   очистка океана   пластик   плстиковый мусор   познавательно   факты   экология   
360
5
Как утверждают ученые, морские травы лучше всех на планете борются с пластиковыми отходами, загрязняющими океан. По их подсчетам, комки, в которые сматываются в воде оторвавшиеся от дна травы, опутывают и выносят на берег до 867 миллионов пластиковых предметов в год.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: морские травы   наука   очистка океана   пластик   плстиковый мусор   познавательно   факты   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Выдержат ли средневековые доспехи современное оружие (видео) Шах и мат, веганы! Шах и мат, веганы! В национальных парках США обнаружили следы пластиковых дождей В национальных парках США обнаружили следы пластиковых дождей Зеленый чай помогает худеть даже во сне Зеленый чай помогает худеть даже во сне Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Пластиковым бутылкам приходит конец! Пластиковым бутылкам приходит конец!
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

255855



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Простые решения сложных повседневных проблем
4
71
Простые решения сложных повседневных проблем
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
1
38
15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Учитель успеха" в тайге. Часть 6. И я понимаю, что это не медведь, но ср@ть остановиться не могу!
0
2
"Учитель успеха" в тайге. Часть 6. И я понимаю, что это не медведь, но ср@ть...
В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом
0
5
В Китае обнаружили мороженое с коронавирусом
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#СССР#кино#прикольные#позитив#актеры#смешные#природа
#интересно#история#картинки#приколы#подборка#прикол#комментарии#на различный вкус#полиция
#факты#животные#Россия#сша#настроение#Автомобиль#общество#война#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться