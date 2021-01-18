Морская трава поможет очистить океан от пластика

Проанализировав комья травы, выброшенные на побережье Испании, ученые обнаружили в них пластиковые упаковки, гранулы и волокна одежды. Эти комки часто оказываются в желудках у рыб, которые позднее могут оказаться на нашем столе. Ведущий автор исследования, профессор Анна Санчес-Видал из Университета Барселоны, утверждает: "Подводные поля травы способны противостоять загрязнению океана пластиком". Между тем, с 1990 года, по оценке ученых, из-за загрязнения воды и инвазивных видов, объемы произрастающей в океане травы уменьшились на 7%.

Исследование проводилось у берегов Майорки, где в прибрежной зоне произрастает большое количество морской травы, а море сильно загрязнено пластиком. Ученые обнаружили пластиковый мусор в 17 - 50% образцов комьев морской травы, их число составило от 613 до 1470 на килограмм, в зависимости от формы образца. Как правило, пластиковый мусор представлял собой продукты повседневного спроса, включая пакеты, крышки от бутылок, одноразовую посуду. В общей сложности, по подсчетам исследователей, комья морской травы вымывают на себе из моря до 867 миллионов единиц пластикового мусора.