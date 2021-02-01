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Выжившие: 5 исчезающих животных, которые выиграли битву с вымиранием

Выжившие: 5 исчезающих животных, которые выиграли битву с вымиранием (6 фото)

Автор:
01 февраля 2021 21:23
Сообщество : Животные
Метки: вымирающие животные   дикая природа   животные   звери   новости   полезно   природа   факты   
800
6

На протяжении многих лет бесчисленные виды животных вымирали. К сожалению, многие из таких исходов были вызваны человеческой деятельностью. В настоящее время многие международные организации по охране животных упорно работают над тем, чтобы спасти животных, находящихся под угрозой исчезновения, от неминуемой гибели.

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Метки: вымирающие животные   дикая природа   животные   звери   новости   полезно   природа   факты   
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835
Saplus 2 часа назад
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And Pop 4 минуты назад
Правильно. Теперь мы едим пластик. Животные могут спать спокойно.
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5k
zurapod 7 минут назад
а у нас депутаты разрешили себе охоту на краснокнижные виды.
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28k
KiploksAKS 47 минут назад
На протяжении многих МИЛЛИОНОВ лет бесчисленные виды животных вымирали.
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Весь западный Таиланд и их недотигров я бы отдал за наших родных амурских Тигеров!
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9k
Лехахуторской 2 часа назад
Во спец по выживанию, никто не помогает.
Во спец по выживанию, никто не помогает.
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3k
Убийца Прохиндеев Лехахуторской Час назад
Иногда потрясает, как осознаешь, сколько миллионов лет этому бойцу.
Это ведь по сути даже не рыба, еще прарыба, без костного скелета, чешуи, плавательного пузыря, с недоразвитыми жабрами, работающими лишь при движении... но еще людей переживет.
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3k
RALEXXX Лехахуторской 55 минут назад
Помогают. Охота на неё запрещена. И в правилах даже записано, что если даже ты её поймал, то должен освободить, по возможности не травмируя и не доставая из воды.
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123
Igory 2 часа назад
Мало кто выигрывает у самого страшного животного...
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