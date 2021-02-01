Выжившие: 5 исчезающих животных, которые выиграли битву с вымиранием

На протяжении многих лет бесчисленные виды животных вымирали. К сожалению, многие из таких исходов были вызваны человеческой деятельностью. В настоящее время многие международные организации по охране животных упорно работают над тем, чтобы спасти животных, находящихся под угрозой исчезновения, от неминуемой гибели.
Северный бурый киви
Бурые киви начали терять среду обитания из-за хищников, таких как собаки, горностаи и дикие кошки, которые убивали птенцов в гнездах. Хищники - это естественное явление для поддержания равновесия в дикой природе, но иногда даже оно может быть губительным для популяции. С помощью нескольких международных организаций, например, МСОП, удалось восстановить популяцию и среду обитания бурых киви.
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Жаба-брызгун Киханси
Несмотря на статус вымирающего вида, жаба-брызгун Киханси (Nectophrynoides asperginis) родом из Танзании стала первой амфибией, выигравшей битву с вымиранием и успешно восстановившей свою численность в дикой природе. В течение многих лет эти уникальные жабы жили в гармонии, но когда в регионе построили плотину гидроэлектростанции, окружающая среда пострадала. К счастью, защитникам природы удалось вмешаться. Жаб спасли и вывели в неволе, а затем выпустили нескольких особей обратно в дикую природу.
Горбатый кит
На горбатых китов (Megaptera novaeangliae) охотились много лет, и из-за китобойного промысла популяция резко сокращалась. Когда в 1966 году охоту запретили, осталось менее 10 процентов первоначальной популяции. В 1973 году горбатых китов признали исчезающим видом. К счастью, благодаря усилиям зоозащитников со всего мира, популяция восстановилась до 70% и 90%.
Серый волк
На протяжении многих лет на серых волков велась активная охота в США. В итоге, к 2011 году в 48 штатах их осталось так мало, что популяцию пришлось спасать в соответствии с Законом об исчезающих видах. Спустя несколько лет, закон сработал - сейчас в лесах США появляется все больше серых волков.
Тигры западного Таиланда
Летом 2020 года Департамент национальных парков Таиланда, охраны дикой природы и растений (DNP), организация по сохранению диких кошек Panthera и Зоологическое общество Лондона (ZSL) объявили о старте совместной программы мониторинга дикой природы. Их цель в том числе - увеличить популяцию тайских тигров на 50% к 2022 году. Впервые за много лет в западном Таиланде начало появляться все больше исчезающих тигров - а это уже большой шаг к успеху.
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Это ведь по сути даже не рыба, еще прарыба, без костного скелета, чешуи, плавательного пузыря, с недоразвитыми жабрами, работающими лишь при движении... но еще людей переживет.