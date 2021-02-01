Выжившие: 5 исчезающих животных, которые выиграли битву с вымиранием

На протяжении многих лет на серых волков велась активная охота в США. В итоге, к 2011 году в 48 штатах их осталось так мало, что популяцию пришлось спасать в соответствии с Законом об исчезающих видах. Спустя несколько лет, закон сработал - сейчас в лесах США появляется все больше серых волков.