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Зенитчики поразили "Кабана" на учениях в ЦВО: видео

Зенитчики поразили "Кабана" на учениях в ЦВО: видео (1 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:26
Сообщество : Военное
Метки: CVO   Боевые   ЗРК С-400   Россия   видео   пво   пуски   учения   
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В Астраханской области зенитчики подразделения Центрального военного округа выполнили боевые пуски, впервые после перехода на новые ЗРК С-400.

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Метки: CVO   Боевые   ЗРК С-400   Россия   видео   пво   пуски   учения   
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glazz_19 14 минут назад
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