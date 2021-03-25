Зенитчики поразили "Кабана" на учениях в ЦВО: видео

Дополнительно к этому, ракета-мишень "Кабан" имитировала траекторию полёта баллистической цели на скорости более 1000 м/с проходящего в 10 км над землёй

"Используемые мишенные комплексы позволили боевым расчётам ЗРК С-400 "Триумф" отработать противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения", - по сообщению источника, говорится в сообщении.