Зенитчики поразили "Кабана" на учениях в ЦВО: видео

В Астраханской области зенитчики подразделения Центрального военного округа выполнили боевые пуски, впервые после перехода на новые ЗРК С-400.
Пресс-служба Центрального военного округа предоставила видео учений. На них боевые расчёты ЗРК С-400 развёрнутые на полигоне "Ашулук", в обстановке приближённой к боевой, успешно уничтожили условного противника. Неприятель был обозначен целями, в качестве которых, использовали модификации ракет-мишеней "Армавир".
Дополнительно к этому, ракета-мишень "Кабан" имитировала траекторию полёта баллистической цели на скорости более 1000 м/с проходящего в 10 км над землёй
"Используемые мишенные комплексы позволили боевым расчётам ЗРК С-400 "Триумф" отработать противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения", - по сообщению источника, говорится в сообщении.
Источник:
- Психанул: за попытку расплатиться крупной купюрой кондуктор автобуса в Хабаровске избил пассажира
- Специфика наших свадеб, от которой печально и смешно
- 7 западных фильмов, снимавшихся в России
- Последние мили до родных берегов российские дипломаты преодолели, толкая железнодорожную платформу
- Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику
Понравилось26