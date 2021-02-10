Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику

Наверное, не нужно объяснять, кого они хотели впечатлить? Конечно, своих граждан! Они приняли баллистическую ракету за НЛО и приготовились к концу света.
Во вторник в небе над американским штатом Флорида обыватели заметили нечто похожее на комету, которую почему-то приняли за НЛО и устроили переполох в соцсетях.
Однако, позднее граждан успокоила пресс-служба ВМС США, где заявили, что странный объект в небе - всего лишь баллистическая ракета, которая должна была продемонстрировать способность ВМС к нанесению второго удара ("удара возмездия") по
России предполагаемому противнику.
Looks like a Trident II submarine-launched ballistic missile test off the coast of Florida in the last hour or so pic.twitter.com/amF45xKo1Q— ELINT News (@ELINTNews) February 10, 2021
Запуск твердотопливной баллистической ракеты Trident II ("Трезубец") был произведен с атомной подводной лодки. Она преодолела 8400 километров и по легенде поразила цель в районе острова Вознесения.
Сообщается, что радиус действия ракеты, способной нести ядерный заряд, составляет около 11,3 тысячи километров. На данный момент это единственная ракета для АПЛ, которая осталась на вооружении Америки.
Family in South Florida just saw a UFO! #UFO #Florida anyone else? pic.twitter.com/Vnm2dCsRKz— mikey (@jirodreams) February 10, 2021
В феврале прошлого года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, что российская "Булава-30" и американская Tridend II сопоставимы по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению. Однако новейшая российская ракета морского базирования в 2,5 раза уступает тридцатилетнему "Трезубцу" по забрасываемому весу.
This looks like a rocket launch tonight, but I don’t see any scheduled🤷🏻♂️ am I missing something? What is it? Video from Brian Goodale in Hobe Sound around 630pm #florida #ufo @spacex @alexhbrock @SuperclusterHQ @marcuscotephoto @LaunchPhoto @SpaceXNow @nasa pic.twitter.com/rsNwIutyw3— James Wieland (@SurfnWeatherman) February 10, 2021
Источник:
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А у одного крупного спеца на другой стороне планеты рванул пердак.
В чем новость то? Все предсказуемо и стабильно.
Сто пудов, это был четкий сигнал Израилю. Если пейсатые посмеют запустить ядерную ракету в сторону Америки, то ответ будет немедленный и страшный. Евреям лучше сидеть тихо и смирно.
Сегодня нет интереса у России устроить баньку Америке, завтра может появиться. Стратегические войска за месяц не создашь, и за год не создашь, поэтому дурак будет тот, кто уничтожит свои уже существующие силы сдерживания.
А война еще будет, большая, возможно и Мировая, через 25-35 лет. Климат меняется, плодородные земли и леса исчезают, население растет, фанатиков все больше, технологии расползаются по руках наций не должных иметь к ним доступ. Такое без последствий не проходит.
То-то у США еще Боинг-52 на вооружении стоит.
Производство которых еще в 1962 году прекратили.
Главное самому верить в ту ху@ню, которую плетешь
Аналогов нет?