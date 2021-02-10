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Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику

Американцы продемонстрировали "удар возмездия" по предполагаемому противнику (5 фото)

Автор:
10 февраля 2021 17:50
Сообщество : Военное
Метки: видео   вмс   нло   ракета   сша   учения   
2348
5

Наверное, не нужно объяснять, кого они хотели впечатлить? Конечно, своих граждан! Они приняли баллистическую ракету за НЛО и приготовились к концу света.

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Метки: видео   вмс   нло   ракета   сша   учения   
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35  комментариев
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7k
Вася 2 часа назад
"Сообщается, что радиус ракеты, способной нести ядерный заряд, составляет около 11,3 тысячи километров"... Может всё-таки радиус боевой дальности полёта ракеты ? А то толстовата ракета, там даже стрелять и взрывать не надо , просто уронить
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3k
Свирепый Бамбр 42 минуты назад
На всякий случай испугался... жидко.
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11k
KOSTELLO 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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45k
Albert GER Час назад
Помнится был один художник, тоже оружие возмездия спроектировал.
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3k
newegg Час назад
ВМС США провели успешное испытание ракеты Trident II.
А у одного крупного спеца на другой стороне планеты рванул пердак.
В чем новость то? Все предсказуемо и стабильно.
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7k
SSD Час назад
Проиграет войну тот, кто первый применит ядерное оружие. В тот же самый момент - он станет агрессор, а вот кто успеет отбиться от первой атаки - уже миротворец... Так вот, надо, по моему мнению, иметь овер дохера НЕ ядерных ракет, чтобы тушить все базы, уже ядерных ракет, и ровно в тот момент, как стартует первая ядерная от противника - ее надо сбить и объявить на весь мир, что ХУЛИГАНЫ стреляют ядерными и я, в виде нашего государства - вас защищу. А пока - оборонительные ПВО у нас очень страдают, что показала и Сирия и Ереван. Коды, как описали в статье, остались на убогом уровне, в итоге вычисление установок ПВО - дело двух беспилотников за 3 копейки, против миллионных средств ПВО. А откроется небо, откроется все и будут ролики на ютубе, как сраный беспилотник выносит пачками армию противника...
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8k
Sasa SSD 58 минут назад
Проиграет войну тот, кто первый применит ядерное оружие! Верно!Потому и ссут пиндосы первыми начинать! А так хочется, да не можется! Вот и провоцируют другие ядерные державы начать первыми. Там Иран, С.Корею, Индию, Китай, ну и нас - Россию!
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2k
Frank Borman Час назад
Наверное, не нужно объяснять, кого они хотели впечатлить?

Сто пудов, это был четкий сигнал Израилю. Если пейсатые посмеют запустить ядерную ракету в сторону Америки, то ответ будет немедленный и страшный. Евреям лучше сидеть тихо и смирно.
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7k
SSD Frank Borman Час назад
Америка - первый спонсор евреев, они на арабах их оружие тестируют бесплатно). Ты о чем? Глянь, сколько евреи купили F-35/
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10k
Онотолей SSD 37 минут назад
Это был-
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7k
SSD Онотолей Полчаса назад
Объяснять надо)))
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17k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Вот кстати объясните кто нибудь на пальцах, какой смысл сейчас в ядерной войне России и США? Если раньше была идеологическая вражда - СССР со своими идеями мировой революции и коммунизмом явно угрожал капиталистической экономике штатов, поэтому обе стороны наращивали вооружение чтобы в случае чего уничтожить друг друга. А сейчас то что? СССР уже 30 лет нет, никто никому не угрожает. Какой в этом теперь может быть смысл?
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38k
Войнов Ватаку Накомоде Час назад
Как говорил дядя Миша Задорнов - "все дело в бабках"... Разработчикам и производителям оружия нужны бабки, которые можно получить только если есть враг. А если врага нет, его надо придумать. Все просто, так всегда было и так всегда будет.
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12
Aleks Ватаку Накомоде Час назад
Нас и так уже давно победили. Все бояре с двойным- тройным гражданством, дети и недвижимость за бугром, какая война? Если только раздолбать Воронеж или Кострому?
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3k
Мих Ватаку Накомоде 44 минуты назад
Хохляндия, Грузия уже оценили мирные инициативы армии России, если что. Но это мелочи.
Сегодня нет интереса у России устроить баньку Америке, завтра может появиться. Стратегические войска за месяц не создашь, и за год не создашь, поэтому дурак будет тот, кто уничтожит свои уже существующие силы сдерживания.
А война еще будет, большая, возможно и Мировая, через 25-35 лет. Климат меняется, плодородные земли и леса исчезают, население растет, фанатиков все больше, технологии расползаются по руках наций не должных иметь к ним доступ. Такое без последствий не проходит.
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799
Oldman Ватаку Накомоде Полчаса назад
Всё это так, но сейчас СГА, реально понимают, что теряют "лидерство" в мире. А это для них.....
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572
Ivan Очевидное-Невероятное 2 минуты назад
а можно ссылку пожалуйста? А то я что таких зарплат там не вижу (google 200к в год показывает при 4-ех звездах).
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2k
insaider 2 часа назад
аМЕРИКЕ сейчас нужна маленькая победоносная война с Украиной!
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586
Атомный Крот insaider Час назад
Вот только воевать они хотят русскими руками.
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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−26
kazakh 2 часа назад
Что там может быть сопоставимо у России с США? Россия это армия 70-х годов. Армия НАТО и США это самое технологическое оружие. В Сирии и Карабахе показали, как с лёгкостью НАТО превращает в пыль русских и их сателлитов
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586
Атомный Крот kazakh Час назад
Угу.
То-то у США еще Боинг-52 на вооружении стоит.
Производство которых еще в 1962 году прекратили.
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5k
Echo kazakh Час назад
точно, надувные ракеты не летают. спи спокойно. покойся с миром
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21k
Владимир kazakh Час назад
Ты походу в Нарнии живёшь. Или на Украине вообще.
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11k
KOSTELLO kazakh Час назад
Молодец!
Главное самому верить в ту ху@ню, которую плетешь
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5k
Андрей Крылов kazakh 57 минут назад
какой ты нафиг казах! Ты - подстилка врагов России, и не более того. настоящие казахи нам и мне друзья! А ты (если реально генетически что-то есть казахское) - выродок своего рода!
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Никуя не понял,но догадываюсь что мы опяь переиграли америкосов...
Аналогов нет?
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535
Лучший Друг Нанук Паналык 2 часа назад
Ну там же написано - последняя старая ракета, не чета нашей новейшей
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