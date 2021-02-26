Последние мили до родных берегов Российские дипломаты преодолели токая железнодорожную платформу

P.S. Глядя на абсурд происходящего, невольно ловишь себя на мысли, что с этим миром что-то не так: он окончательно сломался и нового никто не принесёт!

Оскорбление дипломатам - лицам, наделённым особым статусом - это оскорбление стране, их пославшей. МИД Северной Кореи, отправивший сотрудников российской дипмиссии в пешее путешествие по стране с чемоданами в руках и детьми на плечах, проникаться идеями Чучхе через ноги, поступил именно так. Не сопроводив до закрытой границы наших дипломатов, они выказали неуважение к России и презрение по адресу её правительства. За такое раньше слали ноты протеста и могли объявить войну.

Но что ещё хуже, так это отношение страны к своим дипломатам.

Что, государство, чиновники которого могут позволить себе элитные бизнес-джеты, а их жёны возить на этих лайнерах собачек на заграничные выставки, не в состоянии выслать за своими дипломатами самолёт, дабы подтвердить их статус, не превращая их в бегающее по стране прибывания с чемоданами в руках посмешище. Именно посмешище, о котором через день будут мусолить все мировые СМИ. И как после этого в других странах будут относиьтся к работникам российского МИДа.

В каких краях дипломаты России получат положенное уважение, если они безразличны своему отечеству?

Хотя, может, я сгущаю краски и на самом деле всё не так плохо? Поправьте меня уважаемые читатели если что-то не то написал.