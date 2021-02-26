Последние мили до родных берегов Российские дипломаты преодолели токая железнодорожную платформу

25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей.
Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить её на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.
Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь Посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трёхлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная, так сотрудники российского посольства описали экипаж своего маленького "поезда" и окончание необычного для дипломатов способа возвращения к родным пенатам.
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И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников во Владивостокский аэропорт.
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P.S. Глядя на абсурд происходящего, невольно ловишь себя на мысли, что с этим миром что-то не так: он окончательно сломался и нового никто не принесёт!
Оскорбление дипломатам - лицам, наделённым особым статусом - это оскорбление стране, их пославшей. МИД Северной Кореи, отправивший сотрудников российской дипмиссии в пешее путешествие по стране с чемоданами в руках и детьми на плечах, проникаться идеями Чучхе через ноги, поступил именно так. Не сопроводив до закрытой границы наших дипломатов, они выказали неуважение к России и презрение по адресу её правительства. За такое раньше слали ноты протеста и могли объявить войну.
Но что ещё хуже, так это отношение страны к своим дипломатам.
Что, государство, чиновники которого могут позволить себе элитные бизнес-джеты, а их жёны возить на этих лайнерах собачек на заграничные выставки, не в состоянии выслать за своими дипломатами самолёт, дабы подтвердить их статус, не превращая их в бегающее по стране прибывания с чемоданами в руках посмешище. Именно посмешище, о котором через день будут мусолить все мировые СМИ. И как после этого в других странах будут относиьтся к работникам российского МИДа.
В каких краях дипломаты России получат положенное уважение, если они безразличны своему отечеству?
Хотя, может, я сгущаю краски и на самом деле всё не так плохо? Поправьте меня уважаемые читатели если что-то не то написал.
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Не,ну я то понимаю,что им из любого,малозначительного случая надо поднять лопату дерьма,на вентилятор.но кто тож поверит,что это просто конец света.и погонит дерьмо по трубам
Вы что на это выразите, товарищ?
Хотя, есть копнуть, ты, конечно, прав: будь у нас побольше ума, был бы и мост, и дороги, и торговля с КНДР, тем более, что к режиму мы особых претензий не имеем. Но, увы! В последние месяцы ходят слухи, что Ким подумывает о реформах, но явно займутся этим китайцы, а мы как всегда прохлопаем ушами. Мы соседей только спонсировать умеем, а потом нашим же салом да нам по мусалам. Врочем, это уже совсем другая история...
Долго думал. Они ее ругали на американском сленге, или вместе с платформой стырили ток для нее?