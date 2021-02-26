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Последние мили до родных берегов Российские дипломаты преодолели токая железнодорожную платформу

Последние мили до родных берегов Российские дипломаты преодолели токая железнодорожную платформу (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 февраля 2021 06:24
Сообщество : Политика
Метки: Россия   Северная   возвражение   дипломаты   изоляция   корея   пешком   уважение   
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25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей.

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Метки: Россия   Северная   возвражение   дипломаты   изоляция   корея   пешком   уважение   
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24  комментария
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Herr Mannelig Час назад
Ну выделить теперь северокорейскому дипломату ослика, для поездок по делам
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7k
DumDum Полминуты назад
"Последние мили до родных берегов Российские дипломаты преодолели tik-tok-ая железнодорожную платформу"
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8k
harlamov 7 минут назад
Чет не понял момент с самолётом. Граница же закрыта. Корея никого не впускает и не выпускает. Поэтому и такой экзотический способ. По-моему очень мило. Хоть кино снимай. А в засаде потомок белогвардейцев сидит с винчестером, еле вырвались)
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40k
Соломей 11 минут назад
Удивительные вещи!пиндосское аххтары переживают за российских дипломатов!
Не,ну я то понимаю,что им из любого,малозначительного случая надо поднять лопату дерьма,на вентилятор.но кто тож поверит,что это просто конец света.и погонит дерьмо по трубам
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15k
Юрий 16 минут назад
"государство не в состоянии выслать за своими дипломатами самолёт" - Как ты это себе представляешь? Полетели в чужую страну и сели, где заблагорассудится? Ты не знаешь, что надо запрашивать разрешение на пролет, разрешение на посадку в аэропорту? А если был запрос, но не дали разрешения?
Вы что на это выразите, товарищ?
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1k
Лёха 21 минуту назад
Ладно "токая", а не чмокая...
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27k
Acu900 Полчаса назад
Вот стало интересно что это за странный способ перехода границы, малость погуглил, оказалось что мост, по которому они "проехались"- "Мост дружбы"- единственный через реку Туманная (сама река служит границей между РФ и КНДР). Это железнодородный мост построенный в1959-м году - единственный сухопутный способ пересечь границу. Других мостов - ни автомобильных ни пешеходных там просто не существуют. Так что много вопросов остается. Когда космические корабли бороздят просторы нашей Вселенной (с), когда строят мосты и тоннели через водоемы намного шире чем река "туманная",почему до сих пор не смогли нормальный погранпереход сделать для автомобилей и для пешеходов?
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1k
Руслан Новак Acu900 Полчаса назад
А кому там переходить. Корейцы не ездят за границу, с нашей стороны туда тоже вряд ли кто поедет. Те кто бегут с этого дурдома и без моста справятся.
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99
Akabushkin Petr Acu900 24 минуты назад
Полагаю туда просто нет траффика.
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15k
Юрий Acu900 16 минут назад
Согласие - есть продукт непротивления сторон. Вы северокорейцев спрашивали - хотят они строить мост?
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1k
Леопольд Дарвин Acu900 14 минут назад
Это Северная Корея, КНДР. Какие мосты, зачем?
Хотя, есть копнуть, ты, конечно, прав: будь у нас побольше ума, был бы и мост, и дороги, и торговля с КНДР, тем более, что к режиму мы особых претензий не имеем. Но, увы! В последние месяцы ходят слухи, что Ким подумывает о реформах, но явно займутся этим китайцы, а мы как всегда прохлопаем ушами. Мы соседей только спонсировать умеем, а потом нашим же салом да нам по мусалам. Врочем, это уже совсем другая история...
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20k
Батончик с маком 36 минут назад
надо было на собаках выбираться
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1k
Лёха Батончик с маком 22 минуты назад
Это из России в Корею можно на собаках...
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3k
newegg 49 минут назад
Какая Родина, такой и лимузин.
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612
Serg Dex Час назад
Романтично.
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556
Миша Час назад
Вот токая железнодорожная платформа. Не верю, что сами возились с тележкой, заплатили, но мало. В американских фильмах в таких случаях высылают вертолёты для эвакуации, с группой поддержки, а тут опять сэкономили. ))
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2k
Brataxe Миша 20 минут назад
Да в этой писанине вообще ничего не понятно. У нашего посольства нет дипломатических автомобилей? Северокорейцы настолько упоротые чтобы так запросто стебануть Россию? Да туда туристы даже ездят и живут под надзором, и ходят куда разрешат. А тут дипломаты, пусть и высланные. Да их даже отмороженный Ким Чен Ын до границы с конвоем военных отправил бы и транспорт выдал бы.
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4k
RomaXz Час назад
А зачем они вообще возвращались? Их выгнали из КНДР ?
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8k
Анатолий RomaXz 12 минут назад
Талоны на рис закончились...
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27k
a.fey Час назад
Прочел заголовок: "Последние мили до родных берегов Российские дипломаты преодолели токая железнодорожную платформу ".

Долго думал. Они ее ругали на американском сленге, или вместе с платформой стырили ток для нее?
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3k
Михалыч a.fey 44 минуты назад
Все намного проще. Они просто пили вино Токай.
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8k
ГородДомов Час назад
как это романтично ...))
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242
Александр Час назад
Наши люди в булочную на такси не ездят. Наши границу пересекают на дрезине!!! Молодцы! Мужество и героизм. Сладок путь на Родину.
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8k
Клёст Час назад
ТС не сгущает краски - ТС размазывает говно))
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