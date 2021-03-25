Хищные китообразные родственники разорвали синего кита вблизи австралийского города Бремер-Бей.
Как сообщило издание Daily Mail, хозяйка турфирмы, которая организует туры с возможностью наблюдать за китами, Джемма Шарп и её 40 туристов стали свидетелями кровавой драмы, которая развернулась буквально в нескольких десятках метров от них.
В этот неудачный для синего кита — самого большого животного на планете, день ему, в прямом и переносном смысле, на хвост сели пять стай косаток общей численностью 75 особей. На записи видно, как косатки бросаются в направлении синего кита, выпрыгивают из воды. В течение трёх часов хищники сообща трепали кита, изматывая его до тех пор, пока тот не выбился из сил. Причём свои усилия касатки концентрировали на том, чтобы гигантское млекопитающее опрокинулось набок и не смогло дышать.
Шарп заметила, что эта тактика не сработала, так как синий кит оказался молодым сильным. Поэтому альфа-самка - вожак косаток начала кусать его за хвост, чтобы отвлечь.
«Все семейство набрасывалось своим весом на кита, чтобы он не мог отбиться. Мы видели момент, когда он сделал последний вздох, после этого скрылся под водой», — рассказала австралийка.
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По её мнению, это был трагический и грустный момент, хотя, с точки зрения исследователя жизни морских животных, возможность наблюдать за охотой касаток очень ценна. «Все эти птицы, акулы и чёрные дельфины получили жизненно необходимую еду», — сказала она.
Находившиеся на борту туристы в основном сочувствовали синему киту, но были и те, кто сопереживал косаткам.
Синие киты могут достигать в длину 33 метров, а весом превышать 150 тонн. Животное внесено в Красную книгу так как относится к вымирающим видам.
Видео в тему: 27.04.2019 года 5 касаток нападают и убивают серого кита:
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Тупо спёрнул кривой перевод и выклал. Я бы даже сказал,что высрал... Не читая...