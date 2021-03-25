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Последний бой самого большого животного на планете против стаи голодных косаток

Последний бой самого большого животного на планете против стаи голодных косаток (3 фото + 2 видео)

Автор:
25 марта 2021 04:50
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   видео   животные   кит   косатки   охота   серый   стаи   
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Хищные китообразные родственники разорвали синего кита вблизи австралийского города Бремер-Бей.

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Метки: Австралия   видео   животные   кит   косатки   охота   серый   стаи   
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8  комментариев
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4k
Сергей Час назад
Ну эти хотя бы знать хотят.у нас вон губернаторы в заповедниках с вертолетов отстрел ведут краснокнижных животных ради развлечения.а на госуровне леса вырубают и за денежку за бугор толкают.вот где хышники.
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86
bobobo Сергей Полчаса назад
Так губернаторы у нас тоже занесены в Красную Книгу. Их критиковать можно только по разрешению с самого верха.
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1k
Лёха Час назад
"вожак косаток " исчо адын.

Тупо спёрнул кривой перевод и выклал. Я бы даже сказал,что высрал... Не читая...
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2k
Запускайте Берлагу! Час назад
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4k
Сергей Час назад
Сорри жрать!
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Самое страшное животное на планете Земля, это человек.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Касатки - ерунда. Вы еще не видели "миролюбивых" людей, особенно в образе миролюбивых буддистов, что даже Гитлер оценил и отметил в своей символике.
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