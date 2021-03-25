По её мнению, это был трагический и грустный момент, хотя, с точки зрения исследователя жизни морских животных, возможность наблюдать за охотой касаток очень ценна. «Все эти птицы, акулы и чёрные дельфины получили жизненно необходимую еду», — сказала она.

Находившиеся на борту туристы в основном сочувствовали синему киту, но были и те, кто сопереживал косаткам.

Синие киты могут достигать в длину 33 метров, а весом превышать 150 тонн. Животное внесено в Красную книгу так как относится к вымирающим видам.

Видео в тему: 27.04.2019 года 5 касаток нападают и убивают серого кита: