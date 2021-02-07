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Австралию накрыло "мышиным апокалипсисом"

Австралию накрыло "мышиным апокалипсисом" (10 фото + 2 видео)

Автор:
07 февраля 2021 16:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   видео   животные   мыши   нашествие   чума   
2863
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Все мы привыкли, что Австралия — это действительно другой мир. Зелёный континент буквально кишит всевозможными гадами. Но в этот раз обычные полевые мышки решили показать, кто там настоящий хозяин.

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Метки: Австралия   видео   животные   мыши   нашествие   чума   
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1k
Пачо Эррера Час назад
У нас в хозмагазинах коробки с мышинной отравой и мышеловки лежат, никто не берёт. Как это можно в Австралию перепродать?
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634
Konstantin Anisko 9 минут назад
"ни как", "на столько"... глаза кровоточат... поколение тиктокеров взялось за перо и бумагу, это бедствие пострашнее нашествия мышей.
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6k
uutb 9 минут назад
В средние века, в Европе, тоже котеек убивали. Все закончилось эпидемией чумы.
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16k
бат св 18 минут назад
Как вариант можно поубивать всех австралийцев, и кошки и мышки сами с собой разберутся
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6k
Сергей Час назад
Австралийцы пытаются ограничить численность инвазивных животных, которые вытесняют местных животных.
Но чтобы это получилось нужно, например, не просто истреблять кошек, а заменять их местными хищниками. Да и то не факт, что это поможет.
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28k
KiploksAKS Сергей 8 минут назад
Главный инвазивный втд, разрушающий поироду Австралии - это овцы. И фермеры.
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438
Serg Dex Час назад
Кошки там истребляют не только грызунов но и редких птиц и мелких млекопетающих посумов, карликовых кенгуру и др. До 1.5 млрд шт. в год. Беда у них с кошаками более чем с мышами.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Нужно выловить крыс и мышей,стерилизовать,что бы не плодились так быстро
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8k
Александр Час назад
Австралийцы всё время сами себе в штаны кучу кладут, то собак завезли, то кроликов, теперь вот кошек перебили.
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−41
Крысу на виселицу 2 часа назад
Предлагаем оптовые поставки кошек из России
Миллион штук за 100000000 долларов США. Доставка за ваш счёт.
Злые, голодные, уличные.
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35k
parallax 2 часа назад
Наивно думать, что дикие кошки едять только мышей. Их наверняка истребляли по другой причине.
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273
Лучший Друг parallax 2 часа назад
Естественно. Это инвазивный вид, как и многие другие, завезенные европейцами, уничтожают и вытесняют местную фауну
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