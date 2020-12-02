Это Австралия: эпичная драка кенгуру возле паба

Жители Австралии заметили эпичную драку двух крупных самцов кенгуру - те решили "побоксировать" возле паба John Forrest Tavern в городе Перт. "Что может быть еще более австралийским, чем это?" - подписал видео с дракой кенгуру автор ролика.
Жители города Перт в Австралии недавно наблюдали эпичную сцену с дерущимися возле паба кенгуру. Для нас это необычно, а для австралийцев - вполне нормальное повседневное явление. "Два самца западных серых кенгуру дерутся возле таверны Джона Форреста - что может быть более австралийским, чем это?" - подписал ролик автор видео.
Сначала самцы стояли на задних лапах и хвостах, глядя друг на друга сверху вниз, а затем резко начали драться. На кадрах видно, как они наносят друг другу удары передними и задними лапами, опираясь на мощные хвосты. Кенгуру собрали вокруг себя небольшую толпу зевак - за ними наблюдали даже несколько сородичей.
Кенгуру, как известно, боксируют друг с другом и способны одним прыжком прыгнуть на расстояние до семи метров. Во время такого "боксерского" боя кенгуру балансируют всем телом на хвосте, прежде чем ударить соперника мощными ногами. Обычно самцы дерутся в брачный период за внимание самки.
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