FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9236 постов • 1142 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Это Австралия: эпичная драка кенгуру возле паба

Это Австралия: эпичная драка кенгуру возле паба (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 15:09
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   кенгуру   смешные животные   фото   
555
4
1
Жители Австралии заметили эпичную драку двух крупных самцов кенгуру - те решили "побоксировать" возле паба John Forrest Tavern в городе Перт. "Что может быть еще более австралийским, чем это?" - подписал видео с дракой кенгуру автор ролика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: австралия   видео   дикая природа   дикие животные   животные   кенгуру   смешные животные   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Lucky Час назад
Кенгуру опасные твари, сцука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar 46 минут назад
Пьяный кенгур - горе в семье, надеюсь в паб их больше не пустят))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
507
Остап Ива́нович. 51 минуту назад
Все как у людей.. Все беды от баб..
Все как у людей.. Все беды от баб..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari Час назад
Прямо по-женски дерутся, отклоняя головы назад)
Прямо по-женски дерутся, отклоняя головы назад)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши Какая милота: малыш альпаки обнимает маму Какая милота: малыш альпаки обнимает маму Уморительные фото животных с конкурса 2020 Comedy Wildlife Photography Awards Уморительные фото животных с конкурса 2020 Comedy Wildlife Photography Awards Уморительные фото енотов, которые доказывают, что они - лучшее лекарство от хандры Уморительные фото енотов, которые доказывают, что они - лучшее лекарство от хандры "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

306650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян
1
187
Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян
Уголок талантов дедушки Гурбангулы
3
288
Уголок талантов дедушки Гурбангулы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядят самые перспективные актрисы Голливуда
1
31
Как выглядят самые перспективные актрисы Голливуда
Пузырь безопасности: индусы из Tata Motors продают продезинфицированные автомобили
0
3
Пузырь безопасности: индусы из Tata Motors продают продезинфицированные автомобили
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео)
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#россия#интересное#подборка#кино#знаменитости#автомир#в мире#позитив#москва
#юмор#история#факты#разное#люди#авария#авто авария#забавно#актер#рецепт
#интересно#прикол#животные#еда#дтп#сша#автомобили#звезды#готовка#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться