Это Австралия: эпичная драка кенгуру возле паба

Сначала самцы стояли на задних лапах и хвостах, глядя друг на друга сверху вниз, а затем резко начали драться. На кадрах видно, как они наносят друг другу удары передними и задними лапами, опираясь на мощные хвосты. Кенгуру собрали вокруг себя небольшую толпу зевак - за ними наблюдали даже несколько сородичей.