В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы

Супергерои не ограничиваются спасением целых стран или планет — иногда они приходят на помощь даже зверушкам.
Так, Тор, а точнее сыгравший его Крис Хемсворт, и его жена поучаствовали в возвращении тасманийских дьяволов в Австралию. Животные исчезли с континента несколько тысяч лет назад, но сейчас снова будут здесь жить, а всё благодаря зоозащитникам.
Крис Хемсворт помог выпустить тасманийских дьяволов на материковой части Австралии — тут их не было уже 3000 лет
Актёр и его жена Эльза Патаки помогли выпустить 11 зверей-первопроходцев — это первые тасманийские дьяволы, которые появятся на австралийском материке за последние 3000 лет.
Но некоторые животные явно не осознали важность момента и совсем не хотели возвращаться на свою родину
Тасманийские дьяволы пропали с континента после того, как их оттуда вытеснили дикие собаки динго
Тогда тасманийские дьяволы остались только на территории острова Тасмания, где динго не смогли до них добраться. Правда, там животные подхватили болезнь, из-за которой сегодня их популяция насчитывает только 25 тысяч особей.
С помощью программы восстановления популяции зоозащитники хотят вернуть тасманийских дьяволов в Австралию
В 2020 году на территории заповедника планируется выпустить 26 животных, а в последующие 2 года ещё по 20 особей. За животными будут следить с помощью с помощью камер и ошейников с передатчиками: эти данные помогут зоозащитникам понять, как живут, что едят и размножаются ли их подопечные.
Но на новом месте звери не будут бездельничать — для них нашлось и полезное дело
По словам представителей заповедника Aussie Ark, тасманийские дьяволы — хищники, и они будут контролировать популяцию местных диких кошек и лисиц, которые угрожают другим исчезающим видам животных Австралии.
Надеемся, что тасманийские дьяволы приживутся на своей родине, и в Австралии станет на ещё одну симпатичную зверушку больше!
Надеемся, что тасманийские дьяволы приживутся на своей родине, и в Австралии станет на ещё одну симпатичную зверушку больше!
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