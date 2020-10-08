FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8871 пост • 1116 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы

В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 08:46
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   животные   позитив   тасманийские дьяволы   фото   
614
6
1
Супергерои не ограничиваются спасением целых стран или планет — иногда они приходят на помощь даже зверушкам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: австралия   видео   животные   позитив   тасманийские дьяволы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
alexis Час назад
Природа Австралии чудом избавилась от этих зверьков, и тут -хоба! мы артисты точно знаем, что надо природе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
KOSTELLO 38 минут назад
ТАЗЗЗЗЗ в восторге

ТАЗЗЗЗЗ в восторге
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
McGui 41 минуту назад
крокодилы одобряют )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ 54 минуты назад
https://old.fishki.net/3439732-kris-hemsvort-vernul-v-dikuju-prirodu-tasmanskih-dyjavolov.htmlhttps://old.fishki.net/3439732-kris-hemsvort-vernul-v-dikuju-prirodu-tasmanskih-dyjavolov.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Сорока устроила забавную погоню за своим сородичем Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманских дьяволов Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманских дьяволов Невероятные кадры: Животные обрадовались долгожданному дождю Невероятные кадры: Животные обрадовались долгожданному дождю Спасённый детёныш валлаби сделал первые шаги Спасённый детёныш валлаби сделал первые шаги Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1165900



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
3
53
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
24
58
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
39
Бренд Gucci создал платье для мужчин
Классический штрудель с яблоками по рецепту титулованного шеф-повара
8
12
Классический штрудель с яблоками по рецепту титулованного шеф-повара
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#интересно#авто авария#картинки#люди#разное#в мире#австралия
#юмор#прикол#россия#авария#актеры#дети#москва#смешные#не уступил#китай
#история#животные#дтп#кино#прикольные#забавно#позитив#на различный вкус#природа#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться