В Австралии впервые за 3000 лет появились тасманийские дьяволы

В 2020 году на территории заповедника планируется выпустить 26 животных, а в последующие 2 года ещё по 20 особей. За животными будут следить с помощью с помощью камер и ошейников с передатчиками: эти данные помогут зоозащитникам понять, как живут, что едят и размножаются ли их подопечные.