Чем мы занимаемся, когда нас никто не видит

6112
17
В героях данного поста вы узнаете самих себя. Авторы снимков, спасибо вам большое! Благодаря вам, мы сегодня посмеялись от души! P.S. В процессе съемок ни одна Жасмин не пострадала.
×
4. А как релаксируете на работе вы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно
- "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей
- Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками
- Чизбургер, стандарты, проникновение: как знакомятся девушки в интернете
- Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
60
Понравилось60
Новости партнёров
Загрузка...