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Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех

Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех (16 фото)

Автор:
12 марта 2021 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   наглость   отношения   парковка   переписка   прикол   смех   
1697
16
Герои данной подборки оказались настолько наглыми, что комментировать их выходки просто невозможно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
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Метки: Юмор   девушки   наглость   отношения   парковка   переписка   прикол   смех   
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Фомич Минуту назад
Последняя не наглая...скорее конкретная, отсеивает любителей сразу )))
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Максим Полчаса назад
И конфеты разными бывают!
https://rg.ru/2020/12/15/reg-urfo/zhitelia-urala-zaderzhali-za-posylku-s-konfetami-iz-ssha.htmlhttps://rg.ru/2020/12/15/reg-urfo/zhitelia-urala-zaderzhali-za-posylku-s-konfetami-iz-ssha.html
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