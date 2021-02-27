Яутские морозы и тепло Якутии

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Фотограф Алексей Васильев родился и живет в Якутии. В своих фотоработах он рассказывает всему миру о том, как живут люди в местах, где мороз достигает 53 градусов по Цельсию, и как согревает в якутские морозы тепло человеческих сердец.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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