FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5549 постов • 669 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Яутские морозы и тепло Якутии

Яутские морозы и тепло Якутии (36 фото)

Автор:
27 февраля 2021 18:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Алексей Васильев   люди   пейзажи   природа   фото   фотограф   фотографии   якутия   
850
36
Фотограф Алексей Васильев родился и живет в Якутии. В своих фотоработах он рассказывает всему миру о том, как живут люди в местах, где мороз достигает 53 градусов по Цельсию, и как согревает в якутские морозы тепло человеческих сердец.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Алексей Васильев   люди   пейзажи   природа   фото   фотограф   фотографии   якутия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Антон 37 минут назад
Атмосферные фото, конечно. Но жить в таком климате не хочу - и так надоели наши казахстанские зимы по полгода. Хочется весны уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
3,14здун-фантаст 8 минут назад
такое ощущение, что половина фото из местного сепсиса для наркоманов или раковых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
3,14здун-фантаст 10 минут назад
Комментарий к фото
п.и.здец...еще бы на городской свалке пофоткались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Сучков 18 минут назад
Приятные и "тёплые" фотографии. Вот такое и западает в душу. Спасибо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Победители конкурса на лучший снимок погодного явления года Победители конкурса на лучший снимок погодного явления года Неземная красота Исландии Неземная красота Исландии Невероятные пейзажи Японии Невероятные пейзажи Японии 20+ причин, почему каждый фотограф должен посетить Словению 20+ причин, почему каждый фотограф должен посетить Словению Исландия - картинки с другой планеты Исландия - картинки с другой планеты
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275211



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Я живу с монстром!
5
174
Я живу с монстром!
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
3
105
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
1
41
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#интересное#знаменитости#аварии#забавно#авто аварии#в мире#звезды
#фото#история#картинки#дети#люди#девушки#кино#прикольные#актеры#автомобили
#интересно#прикол#Россия#приколы#СССР#дтп#комментарии#Разное#красота#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться