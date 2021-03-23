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Ну если уж администрация сайта не отвечает ....сделаю небольшую подборку , небольшую подборку о Президенте США ..... повторим путь DIONYSUS ..... и ему подобных ....
.... и это НЕ ПОЛИТИКА , а лишь юмор !!!
.... и это НЕ ПОЛИТИКА , а лишь юмор !!!
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Авторский пост
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Порошенка там я так понял Берлиоз?