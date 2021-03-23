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Только позитив и легкая ирония . И озаглавим сей пост как , Джо Байден и его предшественники !

Только позитив и легкая ирония . И озаглавим сей пост как , Джо Байден и его предшественники ! (36 фото)

Автор:
23 марта 2021 01:21
Метки: Россия   Юмор   позитив .   сша   
732
36
Ну если уж администрация сайта не отвечает ....сделаю небольшую подборку , небольшую подборку о Президенте США ..... повторим путь DIONYSUS ..... и ему подобных ....
.... и это НЕ ПОЛИТИКА , а лишь юмор !!!
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11  комментариев
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4k
RomaXz 6 часов назад
В антифишки, животное.
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Дмитрий 3 часа назад
Старые добрые времена холодной войны с регулярными комиксами про капиталистов вернулись!
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105
bobobo Дмитрий 2 часа назад
Да, но советская пропаганда была много умнее. Там мастера старались. Сколько бобла вбухивают в этот Спутник, а на выходе какое-то дерьмо.
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3k
newegg 4 часа назад
Это не позитив, это ГАВНО.
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Константин Безумов 6 часов назад
Карикатура-отсылка на Мастера и Маргариту понравилась.
Порошенка там я так понял Берлиоз?
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