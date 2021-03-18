Коротко о Москве: обордюрилась и не собирается останавливаться

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Один из самых стереотипных постов о столице России и её жителях.
Ничто так не бесит жителей Немосквы то, что в их городах последний раз плитку укладывали в 1979-м, а в Москве - на прошлой неделе
В московском метрополитене
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик обычный день москвича&path=wizard&parent-reqid=1616054287165283-643743630463529242800278-prestable-app-host-sas-web-yp-40&wiz_type=vital&filmId=16723797056031500611https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик обычный день москвича&path=wizard&parent-reqid=1616054287165283-643743630463529242800278-prestable-app-host-sas-web-yp-40&wiz_type=vital&filmId=16723797056031500611
Да и педиков не часто вижу, больше слышу как озабоченные жители других регионов выискивают. Может партнеров некоторые так ищут?
Заметил одно, приехав в Москву и родившись в другом регионе, я стал "зажравшимся" для своих земляков, но не стал своим для местных, те что "в седьмом колене житель Москвы! Улицы называю по старому, потому что привык (и пох что родился уже после переименования)".
Пока там жил - завидовал тем, кто живёт в Европе.
Поработал, накопил - переехал в ЕС.
Теперь опять завидую тем, кто живёт в РФ (правда только из-за ограничений коронавируса, но всё равно)
Хоть бы появились марсиане какие, чтобы снова было кому завидовать.:)
Вывод - нехер завидовать - работайте и переезжайте в нерезиновски :)
Зы. Живем в глубооооком замкадье, ближе к Казахстану))