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Коротко о Москве: обордюрилась и не собирается останавливаться

Коротко о Москве: обордюрилась и не собирается останавливаться (15 фото)

Автор:
18 марта 2021 10:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Москва   Россия   Юмор   подборка   прикол   стереотипы   
1677
15

Один из самых стереотипных постов о столице России и её жителях.

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Метки: Москва   Россия   Юмор   подборка   прикол   стереотипы   
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22  комментария
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12k
хз 59 минут назад
12:00 по ЕКБ. времени, москвичи еще не заходили.
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159
Семен 8 минут назад
Филин шикарный, остальное не интересно.
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19k
Добрый Алабай 17 минут назад
Обычный день москвича.
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик обычный день москвича&path=wizard&parent-reqid=1616054287165283-643743630463529242800278-prestable-app-host-sas-web-yp-40&wiz_type=vital&filmId=16723797056031500611https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик обычный день москвича&path=wizard&parent-reqid=1616054287165283-643743630463529242800278-prestable-app-host-sas-web-yp-40&wiz_type=vital&filmId=16723797056031500611
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3k
Serj81 22 минуты назад
Млааако, дздааарант, пцааааны... так слышит суровое уральское ухо московскую речь
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3k
Shtoppi Полчаса назад
Для собянина, плитка это фетиш, а может быть простое психическое расстройство. Видимо слишком много думал, долгими Тюменскими ночами, о том как он будет приказы отдавать класть новую плитку каждый год. Наверное это доставляет ему сексуальное наслаждение)))
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810
Viktor Shtoppi 5 минут назад
у его жены завод по производству этой плитки . он скоро в 10 слоев улицы покроет плиткой .
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1k
Максим Полчаса назад
Знать бы где можно получить все блага, положенные мне как москвичу. Ну и научиться делать подвороты.
Да и педиков не часто вижу, больше слышу как озабоченные жители других регионов выискивают. Может партнеров некоторые так ищут?

Заметил одно, приехав в Москву и родившись в другом регионе, я стал "зажравшимся" для своих земляков, но не стал своим для местных, те что "в седьмом колене житель Москвы! Улицы называю по старому, потому что привык (и пох что родился уже после переименования)".
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11k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Комментарий к фото
Это не москвичи, а "голубятина" слетевшаяся в Москву.
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11k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Комментарий к фото
Блин, где вы такие места находите? Я как нищеброд покупаю за 60.
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11k
Юрий Николаевич 36 минут назад
Комментарий к фото
Москвичи не говорят "на районе".
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1k
Chocolate Jesus Юрий Николаевич 4 минуты назад
Комментарий к фото
мы говорим "в гетто", а питерцы "в фавелах".
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13k
Corvus Corax 47 минут назад
Пошто обижаете Флизенундбордштайненфюрера? Он еще микроклумбочки летом на столбы вешает!
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8k
Medved 50 минут назад
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20k
BillyBonzz Medved 45 минут назад
и айфон последней модели торжественно вручают уже по-приезду, сразу на вокзале)))
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14k
Денис 50 минут назад
Я вот завидовал москвичам и питерцам. Поработал, накопил - переехал в Питер.
Пока там жил - завидовал тем, кто живёт в Европе.
Поработал, накопил - переехал в ЕС.
Теперь опять завидую тем, кто живёт в РФ (правда только из-за ограничений коронавируса, но всё равно)
Хоть бы появились марсиане какие, чтобы снова было кому завидовать.:)

Вывод - нехер завидовать - работайте и переезжайте в нерезиновски :)
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1k
Максим Денис Полчаса назад
Я не смог жить в Питере. Предлагали работу там, пожил два месяца и не моё. Тяжелый город какой-то. Хотя питейные заведения отменные!
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17k
Андрей Иванов Денис 21 минуту назад
Вы хотели сказать - воруйте?
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36k
dima423 54 минуты назад
да забавно) действительно иногда до абсурда доходит...если так много денег в бюджете москвы, может быть лучше бы налоги снизили, я думаю жители бы это одобрили больше чем новые слои плиток)
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6k
Самка Хорька 54 минуты назад
А чё, это правда. На прошлой неделе отца чуть не покусала бродячая собака. Беда это большая. Отлов запретили (и это прекрасно, да!), но никаких перспектив для уменьшения популяции не организовали (приюты, пристройство, бесплатную стерилизацию, наконец), действующим-то приютам и волонтёрам никакой помощи.
Зы. Живем в глубооооком замкадье, ближе к Казахстану))
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