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Нет, не реклама. В данной подборке собраны действительные довольно странные люди, демонстрирующие одежду и прочие вещи. Вам тоже показалось, что это провал?
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6. Как думаете, Владимиру Владимировичу идут какие-то отчисления с продаж подобного мерча?
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А то хочешь купить футболку/рубашку 66 размера, а на фото - от силы 46.