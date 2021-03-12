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Удивительные модели с сайта Wildberries, на которых невозможно смотреть без улыбки

Удивительные модели с сайта Wildberries, на которых невозможно смотреть без улыбки (16 фото)

Автор:
12 марта 2021 10:36
Сообщество : Юмор
Метки: Wildberries   Россия   Юмор   модель   одежда   прикол   продажа   
2269
16
Нет, не реклама. В данной подборке собраны действительные довольно странные люди, демонстрирующие одежду и прочие вещи. Вам тоже показалось, что это провал?
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Метки: Wildberries   Россия   Юмор   модель   одежда   прикол   продажа   
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4  комментария
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10k
Karelian 45 минут назад
Отличная идея. Сразу видно, как одежда будет смотреться на человеке, а не на моделе.
А то хочешь купить футболку/рубашку 66 размера, а на фото - от силы 46.
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1k
Jaan Weber 51 минуту назад
На 8й фотографии бывший заключенный - это воровская наколка. В детсве когда катался на скейте, по незнанию сделал рисунок на доске... бывший сиделец и обяснил что это за знак такой таинственный
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6k
Фельдъегерь Час назад
ничего удивительного, модель это образ целевой аудитории. Человек на подсознательном уровне выберет одежду на той модели, на которую наиболее похож.
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17k
babuby Фельдъегерь 20 минут назад
А дело не только в подсознательной части. Вижу куртку надетую на мужика моей комплекции, или близкой, и становится понятно подойдёт мне этак куртка или будет как корове седло.
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