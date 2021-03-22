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Сальпы: Возможно, самый сложный жизненный цикл среди животных. Пробуем описать это безумие по-простому (12 фото)

Автор:
22 марта 2021 08:59
Метки: животные   интересно   факты   
931
12

Не рыба, не медуза, не моллюск и даже не червь — что ты такое, кусок холодца, гонимый течением? Прозрачное тело, похожее и не похожее на рыбу одновременно, без чешуи, мозга, с какой-то оранжевой пельмениной внутри... Такова сальпа, животина столь же интересная, сколь и странная на первый взгляд.

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Метки: животные   интересно   факты   
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Юлия Емельянова Час назад
Прикольно!
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Владимир 57 минут назад
а с чем-ее едят?
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