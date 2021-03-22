Не рыба, не медуза, не моллюск и даже не червь — что ты такое, кусок холодца, гонимый течением? Прозрачное тело, похожее и не похожее на рыбу одновременно, без чешуи, мозга, с какой-то оранжевой пельмениной внутри... Такова сальпа, животина столь же интересная, сколь и странная на первый взгляд.
Так что же такое сальпа? Это вам не какое-то беспонтовое беспозвоночное, наша героиня — гордая носительница хорды, хрящеподобного и эластичного предшественника позвоночника! Фактически, сальпы нам роднее, чем какие-нибудь осьминоги.
При этом устроена животина куда проще, чем головоногий носитель тентаклей. Вместо развитой мускулатуры - простенький кожно-мускульный мешок, управляемый одним-единственным нервным узлом. В тот же самый маленький узелок встроен глаз, который внимательно отличает свет от тьмы (на большее он не способен). Вот, в общем-то, и вся незатейливая организация морского холодца.
Насколько необычен внешний вид сальпы, настолько же и нетипичен её образ жизни. Сальпы могут быт разными: от 3 миллиметров до 30 сантиметров, но все они кайфуют от беспечной жизни: безвольно парят в толще воды, путешествуя по мировым океанам, и фильтруют водичку, побираясь питательными веществами. Но даже здесь затесались подвохи.
Сальпам свойственна странная штука под названием метагенез — чередование полового и бесполого поколений. Начинается всё с того, что бесполая особь отращивает на своём пузике такую штуку как столон. Столон — это здоровенная лента, на которой начинают расти десятки или даже сотни малюсеньких сальп. Достигнув определённых размеров, детишки отпочковываются от маминого организма и отправляются в собственное плаванье.
Молодые сальпы сформируют в себе сразу и женские, и мужские половые органы. Зачем? Чтобы оплодотворить себя, конечно! Увы, насладиться счастьем материнства они смогут недолго.
Их бесполые отпрыски попадают в лакуну — местный аналог плаценты. Так малышня кормится за счёт питательных веществ своих родителей. И ладно бы паразиты просто объедали своих мам/пап, так ведь нет! Отожравшись, они покидают организм предков, буквально разрывая его на куски, ибо нормальных входов и выходов в теле у сальп не предусмотрено.
Сложно? Ха-ха, это были только цветочки! Гугля сальп, вы обязательно наткнётесь на непонятные ленточки, похожие на браслет из бусин. Так вот, это тоже сальпы, но относятся они к бочёночникам. И у них всё закручено сложнее, чем второй сезон Санта-Барбары.
Начинается всё с того, что свободноживущая личинка бочёночника отбрасывает хвост с хордой и начинает отращивать сразу два столона: спинной и брюшной. До поры до времени первый столон колышется словно флаг на ветру, а второй производит сразу три типа детишек!
Первый тип называется гастрозооидами, их задача — кормить материнский организм и всю свою многочисленную семейку. У родительницы к чертям редуцируется пищеварительный тракт, теперь она — торпеда, тянущая за собой несколько метров детей.
Вторыми рождаются форозооиды. Их жизненная цель — быть верными спутниками и слугами третьему поколению детей, половозрелым гонозооидам. Форозооиды кормят и поддерживать своих младших братьев, пока те производят личинок — следующее поколение сальп. Сложно, да? А сальпы справляются с этим даже без мозгов!
Всех нас сейчас мучает один вопрос: «А на какой хрен в природе вот ЭТО?». Вы не поверите — очень нужные ребята эти сальпы. Являясь фильтраторами, они поедают всю мелкую органическую взвесь. Но главная их миссия заключается не в этом. Все же знают, что какахи не тонут? Так вот, с сальпами это правило не работает. Их кал настолько плотный и тяжёлый, что он падает на дно.
Обычно, писать и какать в море — дело не больно благовидное, но отходы жизнедеятельности сальп очень важны для морей и океанов! Таким образом переваренная органика попадает на дно и вновь включается в углеродный цикл. Проще говоря, сальпы — это своеобразная печень океана: они отфильтровывают всякую каку из воды и отправляют её на переработку.
Чему нас учат эти маленькие ребята? Одному важному закону природы: простые животные тоже сложные. Свою внешнюю неказистость они компенсируют таким жизненным циклом, что учёные тратят десятилетия, чтобы просто понять: а что там вообще происходит?
Источник:
- Самые необычные и красивые виды крокодилов
- 6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян
- 7 действий хозяина, которые испортят отношения с кошкой
- Интересное из жизни бобров
- Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью
Понравилось70