Всех нас сейчас мучает один вопрос: «А на какой хрен в природе вот ЭТО?». Вы не поверите — очень нужные ребята эти сальпы. Являясь фильтраторами, они поедают всю мелкую органическую взвесь. Но главная их миссия заключается не в этом. Все же знают, что какахи не тонут? Так вот, с сальпами это правило не работает. Их кал настолько плотный и тяжёлый, что он падает на дно.

Обычно, писать и какать в море — дело не больно благовидное, но отходы жизнедеятельности сальп очень важны для морей и океанов! Таким образом переваренная органика попадает на дно и вновь включается в углеродный цикл. Проще говоря, сальпы — это своеобразная печень океана: они отфильтровывают всякую каку из воды и отправляют её на переработку.