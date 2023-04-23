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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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5.
Амаяк Акопян вместе с Надей Михалковой во время церемонии вручения наград «Призы Веры Холодной - семи красавицам кино», 1995 год
7.
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков во время прогулки по Москве-реке на теплоходе «Максим Горький», 1988 год
19.
Юрий Никулин и телеведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов на выставке-фестивале клуба «Фауна», 1987 год
21.
Леонид Якубович и Михаил Задорнов на пресс-конференции, посвященной выпуску книги «Антология мирового анекдота», 1993 год
23.
Эльдар Рязанов с Татьяной Догилевой и Александром Панкратовым-Черным во время съемок фильма «Забытая мелодия для флейты», 1987 год
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