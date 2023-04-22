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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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9.
Владислав Листьев, Алексей Лысенков и Леонид Ярмольник на спортивных соревнованиях в Крылатском, 1994 год
13.
Александр Калягин, Евгения Глушенко и Анастасия Вертинская на открытии Театра Дружбы народов, 1987 год
17.
Сценарист и ведущий первого конкурса красоты «Московская красавица-88» Леонид Якубович, 1988 год
18.
Ренат Ибрагимов и Ольга Кабо во время творческой встречи в Центральном доме работников искусств, 1994 год
20.
Татьяна Веденеева с солистом группы «Санкт-Петербург» В. Трушиным и солистом группы «Агата Кристи» В. Самойловым
на фестивале исполнителей современной эстрадной песни «Ступень к Парнасу», 1989 год
23.
Александр Антипенко, Карен Шахназаров, Владимир Грамматиков, Игорь Ясулович и Олег Басилашвили в дни XV Московского международного кинофестиваля,1987
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Подлежат забвению.
Чтоб исключить инсинуации: Меркьюри считаю одним из наикрутейших.