Во Франции полицейские перепутали конфеты с экстази

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Порой стремление похвалится своими успехами в работе, может привести к конфузам. Так, французская полиция на прошлой неделе сделала громкое заявление о конфискации крупной партии наркотиков.
В прошлую среду, 17 марта, в коммуне Сент-Уэн сотрудниками полиции был накрыт целый цех по изготовлению синтетических наркотиков. Среди ворованных телефонов, оборудования для изготовления таблеток экстази полицейские нашли множество розовых таблеток и такого же цвета порошок. Товара было целых 25 килограмм.
Прикинув, сколько будет стоить такая партия наркотиков, пресс-служба тут же отчиталась перед налогоплательщиками, что вот, дескать, конфисковали наркотиков на сумму более 1 млн евро.
Прикинув, сколько будет стоить такая партия наркотиков, пресс-служба тут же отчиталась перед налогоплательщиками, что вот, дескать, конфисковали наркотиков на сумму более 1 млн евро.
#BelleAffaire | Investigations fructueuses des👮de la #SDRPT qui ont jugulé à #SaintOuen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines.— Préfecture de Police (@prefpolice) March 17, 2021
👉1 million d'€ de marchandise saisie
👉200 faits de recel de téléphone
➡️2 GAV pic.twitter.com/mCRTbbaRjZ
Да вот незадача. Нужно было сначала дождаться токсикологического анализа, а потом делать громкие заявления. Дело в том, что в результате экспертизы выяснилось, что таинственные розовые таблетки оказались клубничными конфетами «Strawberry tagada» фирмы Haribo. Да и розовый порошок не порадовал. Эксперты и его забраковали, ведь это были всего лишь измельчённые в пыль конфетки.
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А может это судмедэксперт подменил?