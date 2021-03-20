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Во Франции полицейские перепутали конфеты с экстази

Во Франции полицейские перепутали конфеты с экстази (3 фото)

Автор:
20 марта 2021 11:27
Сообщество : Криминал
Метки: клубника   конфеты   полиция. наркотики   франция   экстази   
347
3
Порой стремление похвалится своими успехами в работе, может привести к  конфузам. Так, французская полиция на прошлой неделе сделала громкое заявление о конфискации крупной партии наркотиков.

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Метки: клубника   конфеты   полиция. наркотики   франция   экстази   
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3k
Ильдар Суюндиков Час назад
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☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Наркота по советский, называется "Морские камешки"))
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150k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
*а вот почему их так называли)
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4k
ваня панкин 57 минут назад

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3k
Vladimir Taranovich Час назад
От обиды они теперь ему за эти телефоны пожизненное впаяют)))
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660
Шурман Vladimir Taranovich 38 минут назад
Не хера не впаяют , 48 часов посидит и домой пойдет . Не спрашивай откуда знаю :)
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818
Лучший Друг 2 часа назад
Я так понимаю, это сырье, в которое не успели добавить наркоту. Рановато пришли.

А может это судмедэксперт подменил?
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