Во Франции полицейские перепутали конфеты с экстази

В прошлую среду, 17 марта, в коммуне Сент-Уэн сотрудниками полиции был накрыт целый цех по изготовлению синтетических наркотиков. Среди ворованных телефонов, оборудования для изготовления таблеток экстази полицейские нашли множество розовых таблеток и такого же цвета порошок. Товара было целых 25 килограмм.

Прикинув, сколько будет стоить такая партия наркотиков, пресс-служба тут же отчиталась перед налогоплательщиками, что вот, дескать, конфисковали наркотиков на сумму более 1 млн евро.