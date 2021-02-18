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Тёмные страницы европейской истории

Тёмные страницы европейской истории (10 фото)

Автор:
18 февраля 2021 22:15
Сообщество : Факты
Метки: Франко   англия   европа   испания   история   факты   франция   швеция   
808
10
Малоизвестные факты, которые европейцы не очень любят вспоминать.
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Метки: Франко   англия   европа   испания   история   факты   франция   швеция   
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Дельфин Красивый Полчаса назад
естественный ход истории, сильный нагибает слабого, всегда так было, всегда так будет.
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−2
uid-ita5tvkl 24 минуты назад
Все эти прискорбные факты европейцам не страшно обсуждать. Их никто не делает инструментом международной политики. Никто не предъявляет шведам, австрийцам и пр. и не оправдывает этими прошлыми грехами какие-нибудь антиголландские или антииспанские санкции.
И все эти признания - признания отдельных граждан. Никакое правительство на официальном уровне не будет по доброй воле каяться в таких вещах.
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Едондер пуп 40 минут назад
Интересно: то, что они говорят про негативные моменты в истории СВОИХ народов - называется у них предательством и "испано-, англо-, ирландо, шведо- и т.п.-фобством"?
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