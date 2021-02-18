Тёмные страницы европейской истории

808
10
Малоизвестные факты, которые европейцы не очень любят вспоминать.
- В Испании в период режима Франко у матерей-одиночек отбирали новорождённых детей. Матерям говорили, что ребёнок родился мёртвым, но не разрешали увидеть труп. Живого ребёнка отдавали лояльной режиму супружеской паре. Много лет спустя выяснилось, что могилы якобы умерших детей пусты. Всё это делалось в сотрудничестве с католической церковью.
- Это и после Франко случалось. Я родилась в 1982 году в больнице для бедных, которой заведовали монахини. Моя мать тогда была в разводе и за чертой бедности. Она всегда мне говорила, что ей сильно повезло, потому что меня у неё не отняли.
А ещё в католических школах-интернатах ужасно обращались с детьми. Моя мать и тётка воспитывались в таком интернате и рассказывали истории одна страшнее другой. Но их хотя бы только били и унижали. Католические школы для мальчиков - это педофильский рай.
- Это и после Франко случалось. Я родилась в 1982 году в больнице для бедных, которой заведовали монахини. Моя мать тогда была в разводе и за чертой бедности. Она всегда мне говорила, что ей сильно повезло, потому что меня у неё не отняли.
А ещё в католических школах-интернатах ужасно обращались с детьми. Моя мать и тётка воспитывались в таком интернате и рассказывали истории одна страшнее другой. Но их хотя бы только били и унижали. Католические школы для мальчиков - это педофильский рай.
×
- У ирландцев было кое-что похуже. В Ирландии несколько сотен лет существовали “религиозные концлагеря” - прачечные или приюты Магдалины. Последний такой приют был закрыт лишь в 1996 году! Заведовали всем в приютах-прачечных монахини, поначалу протестантские, а позже католические. Давным-давно в прачечных работали проститутки, добровольно пришедшие туда, чтобы трудом и молитвами искупить грехи и научиться какому-то дело, дабы не возвращаться на панель. С развитием сети прачечных туда стали тащить всех находящихся в трудной жизненной ситуации женщин, за которых некому было заступиться. Монашкам очень выгодно было содержать бесплатную рабочую силу - они заключали контракты с армией и обстирывали воинские части. Девушки и девочки работали в тяжёлых условиях шесть дней в неделю по 12 и больше часов в день. За малейшие проступки работниц жестоко наказывали, наказания были не хуже тюремных пыток. Если узница приюта рожала, то ребёнка у неё отбирали и отдавали в детский приют, работный дом, с 1967 года могли отдать в полную семью. В начале 1990-х разгорелся скандал, обнаружились незаконные и неучтённые захоронения на территории приютов Магдалины. Монахини стали заметать следы, но это вызвало ещё больше подозрений. Когда тайное стало явным, приюты стали закрываться. Извинения жертвам католических концлагерей принёс папа римский, премьер-министр Ирландии. Был создан фонд для выплаты компенсаций пострадавшим.
- В Австрии была диктатура за четыре года до аншлюса. Австрийский диктатор Энгельберт Дольфус был фашистом, дружил с Муссолини и запретил в Австрии нацистскую партию. Нацисты в ходе неудавшегося переворота убили Дольфуса, но власть в стране им захватить не удалось. И да, большинство австрийцев в 1938 году выступали за аншлюс.
- И давайте не будем забывать, что в штаб-квартире Австрийской народной партии до недавнего времени висел портрет Дольфуса.
- Это больная тема для австрийцев. Многие консерваторы называют Дольфуса патриотом и даже мучеником, убитым нацистами. Они до сих считают, что диктатура была тогда единственным выходом для Австрии.
- И давайте не будем забывать, что в штаб-квартире Австрийской народной партии до недавнего времени висел портрет Дольфуса.
- Это больная тема для австрийцев. Многие консерваторы называют Дольфуса патриотом и даже мучеником, убитым нацистами. Они до сих считают, что диктатура была тогда единственным выходом для Австрии.
- Во Франции региональные языки постепенно вытеснялись с 1789 года. Лишь немногие остались (это бретонский, корсиканский, эльзасский и другие. Они не понятны франкоговорящим людям). 90% региональных языков сегодня мертвы. Какие-то их следы можно услышать в региональных акцентах.
- Я общался с бретонцами, и они рассказывали истории, известные им от прабабушек и прадедушек. Им запрещали говорить на бретонском не только в школе, но и на улице. Поэтому родители не учили своих детей бретонскому языку. Думаю, что и с другими языками была такая же история.
- Когда мой дед учился в школе, учительница давала картофелину заговорившему на бретонском ученику. Если тот ученик слышал, как кто-то другой говорил на бретонском, он передавал картофелю другому провинившемуся. В конце дня ученика с картофелиной пороли.
- Я общался с бретонцами, и они рассказывали истории, известные им от прабабушек и прадедушек. Им запрещали говорить на бретонском не только в школе, но и на улице. Поэтому родители не учили своих детей бретонскому языку. Думаю, что и с другими языками была такая же история.
- Когда мой дед учился в школе, учительница давала картофелину заговорившему на бретонском ученику. Если тот ученик слышал, как кто-то другой говорил на бретонском, он передавал картофелю другому провинившемуся. В конце дня ученика с картофелиной пороли.
- Некоторые жители Нидерландов не самым лучшим образом показали себя во время Второй мировой: сотрудничали с нацистами, писали доносы, вступали в войска СС. Нидерландская железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen перевозила евреев и цыган в нацистские концлагеря. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell депортировала в Германию всех своих сотрудников еврейского происхождения.
- Во время Второй мировой войны Швеция помогала нацистам в перевозке через свою территорию солдат и оружия из Германии в Норвегию и обратно. Забавно, как много шведов сейчас не помнят об этом факте и говорят, что Швеция сохраняла нейтралитет. Понятно, что правительство делало это, чтобы избежать вторжения со стороны Германии. Но когда говорят, что шведы во время войны были чуть ли не ангелами, это ж бред.
- Во время Второй мировой войны Швеция помогала нацистам в перевозке через свою территорию солдат и оружия из Германии в Норвегию и обратно. Забавно, как много шведов сейчас не помнят об этом факте и говорят, что Швеция сохраняла нейтралитет. Понятно, что правительство делало это, чтобы избежать вторжения со стороны Германии. Но когда говорят, что шведы во время войны были чуть ли не ангелами, это ж бред.
- В 1620 году Голландская Ост-Индская компания (VOC) устроила геноцид на островах Банда. Голландцы уничтожили 95% населения островов, оставшихся в живых увели в рабство. Истребив коренное населения, VOC заселила острова рабами и каторжниками. А знаете, чем жители островов Банда так прогневали голландцев? Продавали мускатный орех португальцами и англичанам.
Кстати, коренное население острова до сих пор не восстановилось после той резни.
Кстати, коренное население острова до сих пор не восстановилось после той резни.
- Саамы, представители коренного народа Северной Европы, долгое время считались в Швеции людьми второго сорта. Даже в 1970-х у саамов отбирали детей и отдавали их на воспитание в шведские семьи, чтобы сделать из них “истинных шведов”.
- Саамов и не только принудительно стерилизовали, чтобы не допустить смешения рас. Принудительная стерилизация была отменена лишь в конце 1970-х.
- В Швеции евгенике уделяли большое внимание, мы, можно сказать, придумали евгенику. В 1922 году в Уппсале был открыт Государственный институт расовой биологии. Он продолжал работать и после Второй мировой, закрылся лишь в 1955 году. У нас об этом обычно не вспоминают. На эту тему любят спорить в парламенте социал-демократы и Шведские демократы (шведская ультраправая националистическая партия).
- Бабушкина сестра рассказывала, что она как-то встречалась с саамом. Их тогда держали в этнографическом комплексе Скансен. Ну как слонов, например, или жирафов.
- Саамов и не только принудительно стерилизовали, чтобы не допустить смешения рас. Принудительная стерилизация была отменена лишь в конце 1970-х.
- В Швеции евгенике уделяли большое внимание, мы, можно сказать, придумали евгенику. В 1922 году в Уппсале был открыт Государственный институт расовой биологии. Он продолжал работать и после Второй мировой, закрылся лишь в 1955 году. У нас об этом обычно не вспоминают. На эту тему любят спорить в парламенте социал-демократы и Шведские демократы (шведская ультраправая националистическая партия).
- Бабушкина сестра рассказывала, что она как-то встречалась с саамом. Их тогда держали в этнографическом комплексе Скансен. Ну как слонов, например, или жирафов.
- В Италии насильник мог жениться на своей жертве, чтобы избежать тюрьмы (это называлось matrimonio riparatore - свадьба по залёту). Женщин заставляли выходить замуж за насильника, чтобы избежать общественного порицания. Франка Виола (Franca Viola) в 1948 году впервые отказалась выйти замуж за мужчину, изнасиловавшего её. Эта ужасная практика была законодательно отменена лишь в 1981 году.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядят катакомбы Линии Мажино?
- "Ковгерлы": история первых техасских женщин-ковбоев
- Как русские превращали Европу в свою Родину
- Приглашение на казнь: последние смертные приговоры в Европе
- Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
И все эти признания - признания отдельных граждан. Никакое правительство на официальном уровне не будет по доброй воле каяться в таких вещах.