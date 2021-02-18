Тёмные страницы европейской истории

- У ирландцев было кое-что похуже. В Ирландии несколько сотен лет существовали “религиозные концлагеря” - прачечные или приюты Магдалины. Последний такой приют был закрыт лишь в 1996 году! Заведовали всем в приютах-прачечных монахини, поначалу протестантские, а позже католические. Давным-давно в прачечных работали проститутки, добровольно пришедшие туда, чтобы трудом и молитвами искупить грехи и научиться какому-то дело, дабы не возвращаться на панель. С развитием сети прачечных туда стали тащить всех находящихся в трудной жизненной ситуации женщин, за которых некому было заступиться. Монашкам очень выгодно было содержать бесплатную рабочую силу - они заключали контракты с армией и обстирывали воинские части. Девушки и девочки работали в тяжёлых условиях шесть дней в неделю по 12 и больше часов в день. За малейшие проступки работниц жестоко наказывали, наказания были не хуже тюремных пыток. Если узница приюта рожала, то ребёнка у неё отбирали и отдавали в детский приют, работный дом, с 1967 года могли отдать в полную семью. В начале 1990-х разгорелся скандал, обнаружились незаконные и неучтённые захоронения на территории приютов Магдалины. Монахини стали заметать следы, но это вызвало ещё больше подозрений. Когда тайное стало явным, приюты стали закрываться. Извинения жертвам католических концлагерей принёс папа римский, премьер-министр Ирландии. Был создан фонд для выплаты компенсаций пострадавшим.