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В Севастополе запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек

В Севастополе запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 09:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Водозабор   Крым   Севастополь   вода   
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В Севастополе 18 марта запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек, который решит проблему обеспечения водой города-героя.
Военные строители возвели комплекс забора и очистки воды за рекордные 115 дней. Объект строили 740 человек в три смены, а контроль вёлся круглосуточно через Национальный центр управления обороной России.
При строительстве водозабора в Севастополе использовали только российские материалы.

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Метки: Водозабор   Крым   Севастополь   вода   
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2k
V2.Smirnov 4 часа назад
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15k
Maks Es 3 часа назад
При коммунистах просто построили канал из Дона в Крым.
При капиталистах два братских народа разосрались вдрызг, потребовалось 7 лет, чтобы кое-как обеспечить питьевой водой крупные города, а сельское хозяйство воду вообще не получает.
Это к вопросу неэффективности коммунистического планового хозяйства и о капиталистической эффективности.
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kalinser Maks Es 48 минут назад
Даже меньшевики были коммунистами! А эти просто гельминты!
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15k
Maks Es kalinser 47 минут назад
Меньшевики никогда не были коммунистами. Часть из них, к примеру, Троцкий, на лету пару раз перебувались из меньшевиков и попутчиков националистов (типа Петлюры) в щирых коммунистов.
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kalinser Maks Es 42 минуты назад
Здравствуйте!
А как же быть с ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)?!
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kalinser Maks Es 40 минут назад
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Maks Es kalinser 12 минут назад
Я недавно перечитал избранные сочинения Владимира Ильича Ленина, в 4 томах. Они есть в библиотеке Фонда Рабочей Академии. Крайне рекомендую ознакомиться с его работами в 1, 2 и 3 томах - там много интересного про всех этих "товарищей", особенно про 2й съезд РСДРП и про период 1907-8 годов.
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Феликс Дзержинский 3 часа назад
Тут я не понял лозунга, или Севастополь пока еще не Россия?
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14k
Денис Феликс Дзержинский 3 часа назад
Севастополь всегда Россия, был временно передан другой стране одно время.
А плакат на фото означает, что армия России построила объект для жителей города своей страны и передаёт им его.
В чём вопрос? :)
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1k
Дмитрий Денис 3 часа назад
Есть мнение, что Севастополь не передавался Украине НИ КОГДА!!!!
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14k
Денис Дмитрий 3 часа назад
Я очень рад Вашему патриотизму, и понимаю порыв, но историческая наука, признанная в том числе и в РФ говорит нам обратное. :)
Можно долго обсуждать правильное было решение или нет, но Крым был передан и был частью Украины.
Можно также долго обсуждать правильно или нет, но его забрали обратно и сейчас он - часть РФ.
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2k
Феликс Дзержинский Денис Час назад
Тогда лозунг должен звучать так: Армия жителям Севастополя. А то как то странно звучит, будто другой стране помогли.
P. S. Армия содержится на налоги граждан всей России, в том числе Севастополя и присваивать данные заслуги армия не имеет никакого права. Давайте пойдём дальше, будем каждую новую постройку открывать под бурные аплодисменты, к примеру: Армия России жителям Москвы, правда же звучит как то абсурдно, или ещё хуже: Армия России жителям России.
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2k
kca-opa Денис 52 минуты назад
Севастополь был отдельным субъектом и не входил ни в состав Крымской АССР, ни в состав Крымской области, упоминания о передачи Севастополя нет даже в незаконных указах Хруща о передаче Крымской области УССР
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