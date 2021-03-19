В Севастополе запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек

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В Севастополе 18 марта запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек, который решит проблему обеспечения водой города-героя.
Военные строители возвели комплекс забора и очистки воды за рекордные 115 дней. Объект строили 740 человек в три смены, а контроль вёлся круглосуточно через Национальный центр управления обороной России.
При строительстве водозабора в Севастополе использовали только российские материалы.
Военные строители возвели комплекс забора и очистки воды за рекордные 115 дней. Объект строили 740 человек в три смены, а контроль вёлся круглосуточно через Национальный центр управления обороной России.
При строительстве водозабора в Севастополе использовали только российские материалы.
В нижнем течении реки вырос уникальный комплекс гидротехнических сооружений, не имеющий аналогов в современной России. Вода из Бельбека по укрепленному руслу направляется к переливной дамбе, а затем в аккумулирующий ковш с накопительным бассейном объемом 150 тысяч кубометров.
Насосы перекачивают воду в очистные сооружения, где она проходит многоступенчатую очистку в современных фильтрах. Чистая вода накапливается в четырех резервуарах объемом 4000 кубометров, откуда мощными насосами по новому трубопроводу подается на основной гидроузел, обеспечивающий водой Севастополь.
Новая станция будет активно работать во время весеннего паводка и позволит экономить ресурсы основного источника воды для Севастополя — Чернореченского водохранилища.
Бельбек — одна из самых полноводных горных рек Крыма, ежегодно она уносит в Черное море более 30 миллионов кубометров воды. Водозабор будет давать жителям Севастополя 50 тысяч кубометров воды в сутки — около 40 процентов общей потребности города.
Бельбек — одна из самых полноводных горных рек Крыма, ежегодно она уносит в Черное море более 30 миллионов кубометров воды. Водозабор будет давать жителям Севастополя 50 тысяч кубометров воды в сутки — около 40 процентов общей потребности города.
Осенью 2020 года из-за засухи водохранилище обмелело, было принято решение перебросить в Севастополь воду из резервных водоемов — Кадыковского, Инкерманского и Гасфортовского карьеров, а тем временем построить новый водозабор на реке Бельбек. Военные строители в декабре 2020 года досрочно сдали плавучую насосную станцию и 10-километровый водовод для переброски запасов воды из Кадыковского карьера.
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Метки: Водозабор Крым Севастополь вода
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При капиталистах два братских народа разосрались вдрызг, потребовалось 7 лет, чтобы кое-как обеспечить питьевой водой крупные города, а сельское хозяйство воду вообще не получает.
Это к вопросу неэффективности коммунистического планового хозяйства и о капиталистической эффективности.
А как же быть с ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)?!
А плакат на фото означает, что армия России построила объект для жителей города своей страны и передаёт им его.
В чём вопрос? :)
Можно долго обсуждать правильное было решение или нет, но Крым был передан и был частью Украины.
Можно также долго обсуждать правильно или нет, но его забрали обратно и сейчас он - часть РФ.
P. S. Армия содержится на налоги граждан всей России, в том числе Севастополя и присваивать данные заслуги армия не имеет никакого права. Давайте пойдём дальше, будем каждую новую постройку открывать под бурные аплодисменты, к примеру: Армия России жителям Москвы, правда же звучит как то абсурдно, или ещё хуже: Армия России жителям России.