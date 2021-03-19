В Севастополе запустили в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек

Новая станция будет активно работать во время весеннего паводка и позволит экономить ресурсы основного источника воды для Севастополя — Чернореченского водохранилища.



Бельбек — одна из самых полноводных горных рек Крыма, ежегодно она уносит в Черное море более 30 миллионов кубометров воды. Водозабор будет давать жителям Севастополя 50 тысяч кубометров воды в сутки — около 40 процентов общей потребности города.