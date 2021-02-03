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Проверка с раками: секреты живых датчиков

Проверка с раками: секреты живых датчиков (18 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 12:16
Сообщество : Факты
Метки: Датчики   вода   интересное   моллюски   новости   очистка   раки   факты   
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Есть в этом мире одна вещь, без которой выжить не может никто. И от ее качества и чистоты зависит как долго мы будем жить и насколько качественно. И эта вещь - вода. И о самых необычных секретах ее очистки и проверки мы сегодня и расскажем

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Метки: Датчики   вода   интересное   моллюски   новости   очистка   раки   факты   
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Kostick Час назад
ловко придумали, закусон к пиву всегда под рукой) кто там проверит, срок службы, сколько их там передохло?
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−162
Обратная сторона Луны 38 минут назад
Проверка с раками


Автор специально так пост назвал или просто промухал?
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13k
Corvus Corax 56 минут назад
"устрицы могут фильтровать через себя от 75 до 200 литров воды в сутки"
И потом нам их продают в магазинах и ресторанах...
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