Проверка с раками: секреты живых датчиков

Есть в этом мире одна вещь, без которой выжить не может никто. И от ее качества и чистоты зависит как долго мы будем жить и насколько качественно. И эта вещь - вода. И о самых необычных секретах ее очистки и проверки мы сегодня и расскажем
Речь пойдет о системах биомониторинга воды, той. которую мы с вами пьем
Искусственные и биологические системы мониторинга гарантируют, что вода, перекачиваемая по городским трубам, безопасна для питья.
Автоматические системы биомониторинга, главным звеном которых как раз и являются раки, были разработаны в лаборатории экспериментальной экологии водных систем НИЦЭБ РАН в 2005 году
Если в Неву попадут высокотоксические вещества, животные могут просигнализировать о такой опасности всего через полторы-две минуты (это время, за которое обрабатываются результаты пульсометрии)
Раков в Питер везут из Алтайской области - лишь там есть озера, где проживают нужные виды, с отменным здоровьем
Пройдя очень серьезную процедуру отбора, в несколько этапов, самые стойкие и здоровые раки приступают к "службе"
У животных непрерывно измеряют пульс, и резко возросшая частота сердечных сокращений говорит о том, что с водой произошли какие-то резкие негативные изменения
Над аквариумом каждого рака имеется система оповещения - зеленый свет, все нормально - красный - загрязнение
Раки работают в несколько "смен" - по несколько месяцев. Их сменяют новые, здоровые. Кстати австралийские краснопалые раки тоже работают, это очень сильные раки, способные "проработать" дольше отечественных собратьев
В системе биомониторинга применяют и другие живые организмы
На моллюсках закреплены сенсорные датчики, сигналы передаются на компьютеры, где выводится кардиограмма. Этих сотрудников ценят за скорость реакции. С моллюсками пока не может сравниться ни одна лаборатория
Датчики, прикрепленные на моллюсках реагируют на то, как они захлопывают свои створки
Система раннего оповещения о загрязнении захваченной воды на основе мидий на водоочистной станции Дембец в Познани
Кстати для проверки насыщенности воды кислородом используют аквариумы со стрелядью
Ученые также разработали методику, позволяющую использовать колонии морских моллюсков для контроля качества воды в океане
Для дистанционного наблюдения за поведением колонии гребешков ученые используют специальную методику, которую назвали вальвометрией
Кстати, устрицы могут фильтровать через себя от 75 до 200 литров воды в сутки. Наглядно
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Авторский пост
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Автор специально так пост назвал или просто промухал?
И потом нам их продают в магазинах и ресторанах...