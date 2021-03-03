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Лихая Ялта лихих 90-х

Лихая Ялта лихих 90-х (43 фото)

Автор:
03 марта 2021 08:30
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Крым   Мартин Парр   история   лихие 90-е   фотограф   фотографии   фоторепортаж   ялта   
1341
43
Знаменитый британский фотограф и фоторепортер Мартин Парр побывал в Ялте в самый разгар "лихих 90-х" - летом 1995 года. На тот момент формально Крым был украинским, его архитектура - советской, а толпа пестрела персонажами той эпохи: местные братки, довольные жизнью нувориши, мелкие торговцы... Незабываемый колорит "русской Ривьеры" 1990-х Парр передал в своей ялтинской фотоподборке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Крым   Мартин Парр   история   лихие 90-е   фотограф   фотографии   фоторепортаж   ялта   
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4  комментария
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109
Племянник Путина Полчаса назад
в 90 ещё нормально было. Это потом уже всё ветшать начало, особенно когда Турция Египет стали копеек стоить.
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2k
Александр Едигаров 10 минут назад
Автор половину названий фото сам придумывал)
Если есть шрам значит мафиози?))
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547
ezh28 12 минут назад
Чушь
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12k
Вася Александрович 19 минут назад
Идиотские подписи.
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