Лихая Ялта лихих 90-х

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Знаменитый британский фотограф и фоторепортер Мартин Парр побывал в Ялте в самый разгар "лихих 90-х" - летом 1995 года. На тот момент формально Крым был украинским, его архитектура - советской, а толпа пестрела персонажами той эпохи: местные братки, довольные жизнью нувориши, мелкие торговцы... Незабываемый колорит "русской Ривьеры" 1990-х Парр передал в своей ялтинской фотоподборке.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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