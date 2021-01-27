Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды

Жительница Пушкина Ленинградской области, у которой из крана шла ржавая вода, сумела доказать, что в этом виноват застройщик. Женщина самостоятельно оплатила экспертизу, в ходе которой выяснили, что холодная и горячая вода в квартире не соответствуют нормам СанПиН. После этого управляющая компания выяснила, что застройщик использовал трубы ненадлежащего качества.

Более того, была нарушена технология при их вводе в эксплуатацию, а также отсутствовала система водоподготовки. Застройщик оставил претензию женщины без внимания, так что она пошла в суд, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Из-за того, что застройщик проигнорировал претензию, женщина пошла в суд. Пушкинский районный суд обязал застройщика исправить все недочеты и выплатить жительнице дома моральную компенсацию, а также расходы на суд и экспертизы. Сумма выплат превысила 245,2 тысячи рублей.