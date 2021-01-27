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Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды

Жительница Ленинградской области отсудила у застройщика сотни тысяч рублей из-за ржавой воды (2 фото)

Автор:
27 января 2021 13:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Ржавая вода   Россия   вода   застройщик   интересное   суд   фото   
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Ржавая вода из-под крана порой идёт у многих из нас, но мы обходимся тем, что жалуемся в управляющую компанию. Жительница Ленинградской области смогла не только добиться исправления проблемы, но и получила компенсацию.

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Метки: Ржавая вода   Россия   вода   застройщик   интересное   суд   фото   
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