12 удивительных зданий со всего мира

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Давайте ненадолго окунёмся в мир современных строительных свершений и убедимся, что в плане архитектуры завтра наступило уже давно.
Глядя на фотографии некоторых реально существующих строений по всему миру, хочется задать вопрос: «В какой момент архитектура настоящего вдруг резко превратилась в архитектуру будущего?». А посмотрев на дату основания того или иного футуристического здания, становится понятно, что кое-где это случилось уже несколько десятилетий назад.
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3. Лютеранская церковь Хатльгримскиркья в Рейкьявике, Исландия, во время метели
Год открытия: 1986.
11. Небоскрёб Tao Zhu Yin Yuan или эко-башня «Зелёной ДНК», Тайбэй, Тайвань
Год открытия: 2021.
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