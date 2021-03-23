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12 удивительных зданий со всего мира

12 удивительных зданий со всего мира (13 фото)

Автор:
23 марта 2021 08:49
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: архитектура   будущее   подборка   фантастика   фантастический мир   фото   
258
13
Давайте ненадолго окунёмся в мир современных строительных свершений и убедимся, что в плане архитектуры завтра наступило уже давно.
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Метки: архитектура   будущее   подборка   фантастика   фантастический мир   фото   
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