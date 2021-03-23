12 удивительных зданий со всего мира

Глядя на фотографии некоторых реально существующих строений по всему миру, хочется задать вопрос: «В какой момент архитектура настоящего вдруг резко превратилась в архитектуру будущего?». А посмотрев на дату основания того или иного футуристического здания, становится понятно, что кое-где это случилось уже несколько десятилетий назад.