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Иллюстрации, которые отражают абстрактные понятия и чувства

Иллюстрации, которые отражают абстрактные понятия и чувства (17 фото)

Автор:
24 марта 2021 09:07
Метки: абстрактные понятия   иллюстрации   интересно   подборка   фото   чувства   
391
17

Предлагаю вам насладиться 16 работами талантливого художника, благодаря которым беспредметные понятия обретают форму и наполняются ещё большим смыслом.

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Метки: абстрактные понятия   иллюстрации   интересно   подборка   фото   чувства   
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