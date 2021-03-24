Иллюстрации, которые отражают абстрактные понятия и чувства

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Предлагаю вам насладиться 16 работами талантливого художника, благодаря которым беспредметные понятия обретают форму и наполняются ещё большим смыслом.
Случалось ли вам испытывать чувства или переживать ситуации, которые было бы сложно изобразить? А вот японскому художнику под ником «avogado6» умело удаётся создавать рисунки, которые служат идеальной иллюстрацией к различным понятиям, явлениям и даже чувствам.
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Художник делится своими работами в Твиттере, где за его творчеством следят более полутора миллиона человек.
Звукоизоляция
Стиль работы художника кажется на первый взгляд весьма незамысловатым, что делает его рисунки лишь более наполненными, ведь передать глубину смысла, используя простые формы, — задача вовсе непростая.
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