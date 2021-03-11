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Как могли бы выглядеть великие римские императоры

Как могли бы выглядеть великие римские императоры (16 фото)

Автор:
11 марта 2021 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Император   интересно   люди   подборка   реалистично   фото   художник   
1027
16
Мы знаем имена многих римских императоров ещё с уроков школьной истории, однако их внешность остаётся загадкой.
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Метки: Император   интересно   люди   подборка   реалистично   фото   художник   
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8  комментариев
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50
Имя Фамилия 2 часа назад
нерона с рамзана делали?
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20k
Правдоруб 56 минут назад
Халтура! У Нерона даже форма ушей другая!
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35k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
на этого вот этот больше похож
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39k
Александр 2 часа назад
Кадыров Нерон )
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47
阿鋒 2 часа назад
Кадыров чём-то на Нерона смахивает :)
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32k
Антон 2 часа назад
Не правильные какие-то императоры, ни одного черного!
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20k
SerGProS Антон 2 часа назад
Самые правильные, рыжие или светловолосые, собственно как и предки нынешних французов - галлы, были не с "клювом" на метр светлокожие и русоволосые.
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192
thefanofbeer 2 часа назад
Траян на Пенкина похож.
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