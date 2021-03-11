Как могли бы выглядеть великие римские императоры

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Мы знаем имена многих римских императоров ещё с уроков школьной истории, однако их внешность остаётся загадкой.
Харун Бинус, художник из Туниса, живущий в Швейцарии решил её разгадать. Пользуясь искусственным интеллектом и фотошопом, он воссоздаёт внешность римских императоров, опираясь на их скульптуры.
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