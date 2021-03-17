"Простые идеи, поражающие своей гениальностью"

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Некоторые из этих изобретений гениальные доработки старых моделей.
Прогресс, как нам известно, не стоит на месте. Изобретатели то и дело разрабатывают новые устройства, предназначенные для того, чтобы облегчить жизнь человека. Но создание новых приспособлений — не повод перестать совершенствовать уже привычные для нас вещи и делать их ещё более удобными и практичными.
Сегодня мы собрали для вас 18 идей, которые добавляют +100 очков их разработчикам, и радуют даже тех людей, которых не так просто удивить в век прогресса!
Сегодня мы собрали для вас 18 идей, которые добавляют +100 очков их разработчикам, и радуют даже тех людей, которых не так просто удивить в век прогресса!
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Если вы взяли тележку, на которой барахлит колесо, вы можете повесить на неё эту табличку
Так сотрудники магазина поймут, какие тележки им следует починить.
В Норвегии на мусорных баках есть специальные отверстия для бутылок
Дело в том, что в Норвегии можно получить деньги за сдачу бутылок. Поэтому люди нередко собирают их, чтобы заработать. И чтобы им не пришлось лезть за ними в мусорный бак, были придуманы специальные отсеки для бутылок.
Красная корзинка для клиентов, которым нужна помощь консультанта, чёрная корзинка для тех, кто не хочет, чтобы его тревожили
Место для инвалидов с напоминанием о том, что инвалидность человека не всегда видна невооружённым глазом
Приспособление для велосипедистов, которые ждут, когда загорится зелёный сигнал на светофоре
Пока велосипедист ждёт, когда загорится зелёный сигнал светофора, ему не придётся слезать со своего транспортного средства. Ему достаточно опереться на подобное приспособление.
Дверная ручка, которую можно не трогать руками
Если вы только что помыли руки, вам не нужно исхитряться, чтобы открыть дверь, не касаясь дверной ручки.
Местная пиццерия использует чесночную булочку, чтобы начинка пиццы не прилипла к крышке коробки
Кнопка «домашние питомцы» в лифте жилого дома в Токио
Те, кто едет в лифте с домашним животным, нажимают на эту кнопку, чтобы включилась система фильтрации воздуха. А бесшумный сигнал тревоги предупреждает людей, страдающих аллергией, о том, что не стоит пользоваться лифтом, пока воздух снова не станет чистым.
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Помните, что труд сделал с обезьяной? Вам это не грозит, за Вас в Вашем носу будет робот ковырять
Есть вещи полезные, есть навязанные полезности, без которых нормальный человек легко обходится, а то, что я прокомментировал, жизнь усложняет, а не упрощает
А по правилам велосипедисту нужно слезть с него и перейти дорогу пешком , или это только у нас ?
Там же где продают коробочку для кольца со встроенной подсветкой можно купить и это не менее полезное приобретение
Лениво отмотать туалетной бумаги?
Пицца с запахом чеснока? Кому-то не понравится
На велосидении так много воды? Оно тряпичное?
За дверную ручку можно взяться многими способами (полёт фантазии здесь и сейчас)
Подсветка для кольца? (думаю она (ой, может и он) ) и так будут рады
Любую чашечку можно назвать мисочкой если насыпать в неё вермишель
У япошек унитаз давление, температуру и прочее меряет, что-ж тут про лифт
Индикатор мусорного бака? А просто и открыть посмотреть уже облом?
Пластыри к ножу? Типа: "Ну не пропадать же пластырям даром..."
Кабинки ситечко и велосипед - не всё так однозначно
Штирлиц подумал, - Ему понравилось
Лениво отмотать туалетной бумаги? /не лениво. но удобно кинуть в дорожную сумку или в бардачок авто мини-рулон, а не пятиметровую кое-как свернутую отмотку, которая обязательно растреплется. особенно оценят те, кто с детьми куда-то едут
Пицца с запахом чеснока? Кому-то не понравится. /не нравится - отдай булочку другому и ешь пиццу без неё
На велосидении так много воды? Оно тряпичное? /нет, не тряпичное, но вытирать воду рукой не всем нравится
За дверную ручку можно взяться многими способами (полёт фантазии здесь и сейчас) /а за эту можно взяться многими способами, плюс еще один
Подсветка для кольца? (думаю она (ой, может и он) ) и так будут рады. /да, подсветка, некоторые целое шоу из дарения кольца устраивают, им точно такая коробочка понравится
Любую чашечку можно назвать мисочкой если насыпать в неё вермишель. /при чем здесь название? смысл в том, что если нету тарелки для хлеба, то его приходится класть на стол, что не очень гигиенично
У япошек унитаз давление, температуру и прочее меряет, что-ж тут про лифт. /все верно. это называется технологичность и забота о здоровье. ты против внедрения технологий в жизнь?
Индикатор мусорного бака? А просто и открыть посмотреть уже облом? /во-первых, это удобно для персонала, издали видно, когда мусорку пора очистить и как раз не нужно в нее периодически лезть и проверять. во-вторых, не знаю, как ты, а я не любитель полазить по мусоркам.
Пластыри к ножу? Типа: "Ну не пропадать же пластырям даром..." / и что ты имеешь против? никогда не резался ножами? или не знаешь, что пластырь в принципе вещь небесполезная?
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Это просто писец какое важное приспособление. Особенно учитывая, что сиденья бывают как правило аля кожаные.