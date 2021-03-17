"Простые идеи, поражающие своей гениальностью"

Прогресс, как нам известно, не стоит на месте. Изобретатели то и дело разрабатывают новые устройства, предназначенные для того, чтобы облегчить жизнь человека. Но создание новых приспособлений — не повод перестать совершенствовать уже привычные для нас вещи и делать их ещё более удобными и практичными.



Сегодня мы собрали для вас 18 идей, которые добавляют +100 очков их разработчикам, и радуют даже тех людей, которых не так просто удивить в век прогресса!