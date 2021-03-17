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Простые идеи, поражающие своей гениальностью

Простые идеи, поражающие своей гениальностью (20 фото)

Автор:
17 марта 2021 09:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: изобретения   интересно   нестандартные идеи   подборка   присобления для удобной жизнь   фото   
2940
20
Некоторые из этих изобретений гениальные доработки старых моделей.
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Метки: изобретения   интересно   нестандартные идеи   подборка   присобления для удобной жизнь   фото   
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17  комментариев
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53k
pynh 2 часа назад
Многоразовая трубочка это трубочка для мате - бомбижья
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22k
Vazari pynh 2 часа назад
Может бомбилья?
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985
Max 41 секунду назад
Хорошая подборка. Похоже только мы выживем при Апокалипсисе. Остальные будут искать индикаторы, черно-красные предметы и прочие кармашки для печенек...Надеюсь после этого цивилизация пойдет развиваться по правильному пути..
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6k
Garpia121 5 минут назад
Многоразовая трубочка в данном случае, Бомбилья КОРРИЕНТЕС. И она не для любых напитков, а для мате.
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−124
vasisdas warum 17 минут назад
Специально для Booka1a
Помните, что труд сделал с обезьяной? Вам это не грозит, за Вас в Вашем носу будет робот ковырять
Есть вещи полезные, есть навязанные полезности, без которых нормальный человек легко обходится, а то, что я прокомментировал, жизнь усложняет, а не упрощает
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10k
Типа граф 19 минут назад
"Пока велосипедист ждёт, когда загорится зелёный сигнал светофора, ему не придётся слезать со своего транспортного средства. Ему достаточно опереться на подобное приспособление."
А по правилам велосипедисту нужно слезть с него и перейти дорогу пешком , или это только у нас ?
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18k
Эрик Типа граф 12 минут назад
Велосипедист должен перейти дорогу пешком на нерегулируемом пешеходном переходе, а на регулируемом (со светофором) как пожелает.
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6k
Elena Ki Типа граф 10 минут назад
Велосипедист вместе с машинами ждет, пока ему зеленый загорится, при чем тут переход?
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162
Сергей 19 минут назад
Комментарий к фото
при наличии карманных насосов на СО2 эта конструкция не особо актуальна
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13k
seller-k 39 минут назад
"Простые идеи, поражающие своей гениальностью"

Там же где продают коробочку для кольца со встроенной подсветкой можно купить и это не менее полезное приобретение


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−124
vasisdas warum Час назад
Молочная упаковка, корзины разного цвета, - да, остальное бестолково, дорого и не нужно
Лениво отмотать туалетной бумаги?
Пицца с запахом чеснока? Кому-то не понравится
На велосидении так много воды? Оно тряпичное?
За дверную ручку можно взяться многими способами (полёт фантазии здесь и сейчас)
Подсветка для кольца? (думаю она (ой, может и он) ) и так будут рады
Любую чашечку можно назвать мисочкой если насыпать в неё вермишель
У япошек унитаз давление, температуру и прочее меряет, что-ж тут про лифт
Индикатор мусорного бака? А просто и открыть посмотреть уже облом?
Пластыри к ножу? Типа: "Ну не пропадать же пластырям даром..."

Кабинки ситечко и велосипед - не всё так однозначно
Штирлиц подумал, - Ему понравилось
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13k
Booka1a vasisdas warum Полчаса назад
тебя послушать, так всё можно оставить на "отвали". жить не мешает и ладно. обои-то у тебя в квартире есть? или не стал клеить, потому что они, кроме эстетической, никакой другой функции не выполняют?

Лениво отмотать туалетной бумаги? /не лениво. но удобно кинуть в дорожную сумку или в бардачок авто мини-рулон, а не пятиметровую кое-как свернутую отмотку, которая обязательно растреплется. особенно оценят те, кто с детьми куда-то едут
Пицца с запахом чеснока? Кому-то не понравится. /не нравится - отдай булочку другому и ешь пиццу без неё
На велосидении так много воды? Оно тряпичное? /нет, не тряпичное, но вытирать воду рукой не всем нравится
За дверную ручку можно взяться многими способами (полёт фантазии здесь и сейчас) /а за эту можно взяться многими способами, плюс еще один
Подсветка для кольца? (думаю она (ой, может и он) ) и так будут рады. /да, подсветка, некоторые целое шоу из дарения кольца устраивают, им точно такая коробочка понравится
Любую чашечку можно назвать мисочкой если насыпать в неё вермишель. /при чем здесь название? смысл в том, что если нету тарелки для хлеба, то его приходится класть на стол, что не очень гигиенично
У япошек унитаз давление, температуру и прочее меряет, что-ж тут про лифт. /все верно. это называется технологичность и забота о здоровье. ты против внедрения технологий в жизнь?
Индикатор мусорного бака? А просто и открыть посмотреть уже облом? /во-первых, это удобно для персонала, издали видно, когда мусорку пора очистить и как раз не нужно в нее периодически лезть и проверять. во-вторых, не знаю, как ты, а я не любитель полазить по мусоркам.
Пластыри к ножу? Типа: "Ну не пропадать же пластырям даром..." / и что ты имеешь против? никогда не резался ножами? или не знаешь, что пластырь в принципе вещь небесполезная?
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162
Сергей vasisdas warum 16 минут назад
удобство в мелочах
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6k
Elena Ki vasisdas warum 6 минут назад
На моем велике на сиденьи нашлепка силиконовая и она промокнет.
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26k
Игорь Час назад
Парковка для велосипедов с навесами над сидениями, чтобы они не намокли в случае дождя
=======
Это просто писец какое важное приспособление. Особенно учитывая, что сиденья бывают как правило аля кожаные.
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5k
shelezyaka Игорь 8 минут назад
От этого приятнее не становиться садиться на мокрое. Седло единственное место в велосипеде контактирующее с одеждой, не очень приятно садиться, а после поездки ходить с мокрым попенсом.
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