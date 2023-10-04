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Как бросить женщину: неожиданные советы пользователей соцсетей

Как бросить женщину: неожиданные советы пользователей соцсетей

Автор:
04 октября 2023 20:40
Метки: Прикол   Юмор   отношение   развод   разрыв   смех   совет   
1361
17

Отношения между мужчинами и женщинами - это сложная штука. И если начать их довольно легко, то завершить, сохранив человеческое лицо - невыполнимая задача. Бывает и такое, что женщина отказывается отпускать мужчину. Что делать? Как быть?

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Метки: Прикол   Юмор   отношение   развод   разрыв   смех   совет   
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2  комментария
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62k
doker 53 минуты назад
Попробуй тут у меня развестись - квартира в долевой собственности.
Короче, совет - имейте другое жильё или оформленное на себя. Тогда развод не проблема.
Почему в России, да и в мире в целом, много разводов? Из-за съемного жилья - плюнули друг в друга и разбежались.
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Гомерчик 17 минут назад
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