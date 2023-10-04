Как бросить женщину: неожиданные советы пользователей соцсетей

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Отношения между мужчинами и женщинами - это сложная штука. И если начать их довольно легко, то завершить, сохранив человеческое лицо - невыполнимая задача. Бывает и такое, что женщина отказывается отпускать мужчину. Что делать? Как быть?
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Короче, совет - имейте другое жильё или оформленное на себя. Тогда развод не проблема.
Почему в России, да и в мире в целом, много разводов? Из-за съемного жилья - плюнули друг в друга и разбежались.