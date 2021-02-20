Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками

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Без здорового троллинга и самоиронии невозможно построить крепкие отношения. В этой подборке представлены мемы о женщинах, которые с огромной любовью создали представители сильной половины человечества.
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