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Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками

Любовь и троллинг в мемах: как мужчины подшучивают над своими половинками (16 фото)

Автор:
20 февраля 2021 13:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   мем   мужчины   отношения   прикол   смех   
2559
16
Без здорового троллинга и самоиронии невозможно построить крепкие отношения. В этой подборке представлены мемы о женщинах, которые с огромной любовью создали представители сильной половины человечества.
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Метки: Юмор   девушки   мем   мужчины   отношения   прикол   смех   
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Евгений Час назад


Однажды, в студёную, зимнюю пору,
Лошадка примёрзла пиписькой к забору...
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Korolev Полчаса назад
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Ссылка coub.com
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Korolev 40 минут назад
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Колбаса размножается вегетативно. Из маленьких почек вырастают большие деревья...
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Чёрный человек. Час назад
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Топпер Харли Час назад
Не надевает, а одевает!)))

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costa Топпер Харли Час назад
Удаляй комментарий как можно быстрее. а то тебе щаз насуют
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Топпер Харли costa 48 минут назад
Поздно!!!)))
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205
NipRet 46 минут назад
Носки он надевает, неважно кому, ей или себе
А её он одевает. И не важно, в куртку, в носки..)
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845
Лучший Друг NipRet Полчаса назад
НАдеть Одежду
Одеть НАдежду
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