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Снежная глыба едва не убила маленькую девочку в Северодвинске

Снежная глыба едва не убила маленькую девочку в Северодвинске (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Северодвинск   везение   видео   жкх   ледяная глыба   школьница   
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Школьница может праздновать второй день рождения. А коммунальщиков, похоже, ждет выволочка.

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Метки: Северодвинск   везение   видео   жкх   ледяная глыба   школьница   
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308
Инеса Гедуш 50 минут назад
"Но как известно, береженого бог бережет. Почаще посматривайте на крыши господа и дамы. "

Будешь на крышу посматривать - провалишся в яму, либо в канализационный люк.
Будешь под ноги смотреть - чебурахнется на голову что-нибудь с крыши.
Каждый день экстрим.
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−1
ksenofob2009 Полчаса назад
Да и накрыло б, если полностью, тоже ничего бы и не было. Кроме испуга. Видно, что снег достаточно сухой, а значит "глыба" была не тяжёлой.
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1k
lekha-fil 56 минут назад
Да ни фига их не ждет, никакой выволочки не будет: может быть пожурят при корреспондентах, не более. Нет трупа - нет проблем.
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5k
Александр Час назад
прохожие, конечно, могут возмущаться, а вот местные жители должны вовремя принять меры, чтобы людям ничего не падало с крыш их домов. Требовать от управляющих кампаний огородить опасные тротуары и сбивать сосульки с крыши.
Ссылка www.youtube.com
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