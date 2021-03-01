Снежная глыба едва не убила маленькую девочку в Северодвинске

В Северодвинске большая снежная глыба рухнула с крыши на прохолодившую мимо школьницу. К счастью, девочка не пострадала.

Как видно по ролику, заснятому на видеорегистратор проезжающей мимо машины, ребенка все же зацепило, но от печальных последствий ее отделяли буквально несколько сантиметров.