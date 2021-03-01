Снежная глыба едва не убила маленькую девочку в Северодвинске

Школьница может праздновать второй день рождения. А коммунальщиков, похоже, ждет выволочка.
В Северодвинске большая снежная глыба рухнула с крыши на прохолодившую мимо школьницу. К счастью, девочка не пострадала.
Как видно по ролику, заснятому на видеорегистратор проезжающей мимо машины, ребенка все же зацепило, но от печальных последствий ее отделяли буквально несколько сантиметров.
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Очевидцы сообщили, что девочка не получила травм и отделалась лишь испугом. Местные жители в свою очередь обрушились с критикой на коммунальные службы, которые неизвестно чем занимаются.
Но как известно, береженого бог бережет. Почаще посматривайте на крыши господа и дамы.
Слава богу! Это был не её кирпич! ...она даже не поняла своего счастья.— Тамара Балуева (@bal3623) March 1, 2021
Управляющего ЖКХ надо поставить у подъезда этого дома.— Владимир Герун (@vgerun1) March 1, 2021
Пусть своих детей там выгуливает.
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Будешь на крышу посматривать - провалишся в яму, либо в канализационный люк.
Будешь под ноги смотреть - чебурахнется на голову что-нибудь с крыши.
Каждый день экстрим.