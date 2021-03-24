FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 533 поста • 234 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины

В цыганском таборе полицейские обнаружили оружие, плантацию конопли и угнанные машины (1 фото + 3 видео)

Автор:
24 марта 2021 18:05
Сообщество : Криминал
Метки: Ленинградская область   видео   воровство   конфликт   полиция   рейд   цыгане   
2655
1
3

Правоохранителям пришлось задержать почти весь поселок. В отдел увезли 150 человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ленинградская область   видео   воровство   конфликт   полиция   рейд   цыгане   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
59
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
59  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21
Роман 2 часа назад
Так можно сделать в любом цыганском посёлке, результат будет тот же, традиции что б их))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Alexbux1 3 минуты назад
Побольше бы таких новостей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр 4 минуты назад
Красивые добрые видосы ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei 9 минут назад
В 150 домах половина населения 150 цыган? Не верю. Ну не живут они по двое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Broscan 14 минут назад
Уже не смешно даже


Все всё знают ,но пока не случилась буча проверку НИ-НИ(Кто крышует цыган?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Toxictofa 16 минут назад
Меня во всем видео удивило только одно - где герыч, и почему конопля???
Неужели герычем им торговать стало не выгодно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
parallax 24 минуты назад
... что правоохранители собираются провести с представителями кочевого народа профилактическую беседу,"

Ну да, после беседы они бы конечно исправились.
Этот народец только печь крематория исправит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* Полчаса назад
А когда остальными займутся? Или остальные законопослушные граждане не торгующие наркотой, работающие на каком-нибудь заводе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
637
Homem Полчаса назад
Это или люди такие инертные или цыгане гипер борзые,что позволяли кражу своей собственности.Жил в районе где по соседству табор находился и находится.Думаю не совру если скажу,что никогда конфликтов с цыганами не было.У них в таборе свои проблемы,но вот через забор жили,грех на них наговаривать.Были кражи,но это босота под цыган косила,но всегда всё выяснялось и вычислялось.Поэтому когда про конфликты слышу немного не понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мих Полчаса назад
Что, опять мало цыгане чинушам заслали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур Полчаса назад
Одобряем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
510
Симплекс Полчаса назад
Неожиданность какая! Никогда такого не было, и вот опять! Я думаю местных ментов с администрацией тоже не мешает проверить на что-нибудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
Миша 39 минут назад
Это не их, это всё им подбросили, как вы не понимаете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vbifyz 40 минут назад
Задержали, конфисковали- это конечно хорошо, даже похвально. Но, зная, ушлость цыган и то, как у нас работает большая часть полиции, пострадавший чувак вполне может оказаться виноватым!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Robin Hood 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
jagyja Robin Hood 23 минуты назад
годный годатель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Robin Hood jagyja 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
lukamudishev007 42 минуты назад
Сжечь [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
илья 42 минуты назад
короче, если б не этот случай с машиной, так бы все и шло по налаженному пути, и так бы они дальше растили траву, торговали ей, платили бы откаты в волосатую лапу, и было б все чин чинарем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 45 минут назад
а ведь в Сибири еще столько незаселенных территорий....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа KOSTELLO 36 минут назад
А чё не у тебя в городе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Опиум для народа Полчаса назад
У меня в городе таких своих хватает.
А у тебя че, есть территориальные претензии на север Якутии, к примеру?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа KOSTELLO Полчаса назад
Там тоже люди живут. Отправляй в антарктиду-она нах"й никому не всралась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Опиум для народа Полчаса назад
Ну можно и туда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Юрий KOSTELLO 19 минут назад
На историческую родину, в Индию. Народу там много, несколько десятков тысяч будут незаметны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi 49 минут назад
Предлагаю создать автономную циганскую область на просторах околоземного пространства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Allmaster Shtoppi Полчаса назад
Луну осваивать некому, а тут такие приспособленцы пропадают. Можно даже разрешить пять лет траву растить )) Они сразу найдут способ как ее переправить без ракет))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
774
Вадим 51 минуту назад
Есть такое предложение, что если заехать с таким рейдом в госдуму, то результат обысков будет идентичным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев
Показать ещё
Хорошие новости для лентяев: пылесос больше не нужно разбирать, чтобы очистить пылесборник Хорошие новости для лентяев: пылесос больше не нужно разбирать, чтобы очистить пылесборник Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега Таксист устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика Таксист устроил истерику из-за открытой пассажирами банки энергетика "Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека "Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму" Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму"
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

310494



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Художник населяет город неведомыми зверюшками
12
33
Художник населяет город неведомыми зверюшками
15 увлекательных фотографий необычных вещей
4
16
15 увлекательных фотографий необычных вещей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
33
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
В Италии конфисковали копию гоночного болида Ferrari F1, которую создали с помощью 3D-принтера
0
4
В Италии конфисковали копию гоночного болида Ferrari F1, которую создали с помощью...
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#факты#позитив#авто аварии#дети#сша#красота#комментарии
#фото#прикол#интересное#аварии#автомир#СССР#картинки#прикольные#индия#настроение
#история#подборка#люди#дтп#автомобили#Россия#кино#природа#искусство#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться