Правоохранителям пришлось задержать почти весь поселок. В отдел увезли 150 человек.
После недавнего конфликта между цыганами и жителями поселка Заводской в Ленобласти правоохранители решили устроить в таборе профилактический рейд. В ходе которого сотрудники обнаружили много интересного.
Во-первых, большинство из 150 домов, в которых проживали цыгане, оказались самостроем. Во-вторых, во время обысков полицейские нашли два пистолета, машины с перебитыми номерами и плантацию конопли в 70 кустов, а также расфасованные по пакетам, уже готовые к
продаже употреблению, листья наркотического растения.
Источник:
Напомним, что конфликт разгорелся из-за мародерства цыган, которые приезжали в смежный поселок и крали заборы, калитки, столбы и прочие металлические изделия, чтобы сдавать в пункты приема цветного металла. Один из жителей Заводского поймал представителя вольного народа с поличным и немного поколотил. После чего тот вернулся с подмогой и отомстил мужчине, разгромив его Ford Focus.
Источник:
После инцидента в населенном пункте установилась напряженная обстановка и чтобы не допустить эскалации конфликта полицейские совместно с росгвардейцами решили нанесли визит в табор. Изначально сообщалось, что правоохранители собираются провести с представителями кочевого народа профилактическую беседу, но она, похоже, не задалась и переросла в профилактический рейд с обысками. По итогам которого задержали добрую половину поселка - 150 человек.
Теперь у полицейских уйма работы: экспертизы, допросы, расследования. По завершению которых, надо думать, будет возбуждено множество уголовных дел.
Источник:
- Пранкеры в шутку угнали элитное такси в Москве и заработали по уголовному делу
- Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму"
- Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега
- В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами
- "Я Ютуб вызову!": покупательница разгневалась из-за невыданного чека
Понравилось99
Все всё знают ,но пока не случилась буча проверку НИ-НИ(Кто крышует цыган?)
Неужели герычем им торговать стало не выгодно?
Ну да, после беседы они бы конечно исправились.
Этот народец только печь крематория исправит.
А у тебя че, есть территориальные претензии на север Якутии, к примеру?