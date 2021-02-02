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Ученые нашли "нано-хамелеона" - самую маленькую рептилию в мире

Ученые нашли "нано-хамелеона" - самую маленькую рептилию в мире (4 фото)

Автор:
02 февраля 2021 14:11
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   новости   рептилии   ученые   фото   хамелеон   хамелеоны   
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Ученые нашли на Мадагаскаре редкого хамелеона Brookesia nana, который, возможно, является самой маленькой рептилией в мире. Длина самца, обнаруженного учеными, составила всего 13,5 миллиметра. До этого самым маленьким хамелеоном в мире считался Brookesia micra - но теперь у него появился конкурент.

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Метки: дикая природа   животные   новости   рептилии   ученые   фото   хамелеон   хамелеоны   
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Опиум для народа 49 минут назад
Хамелеон поймал муху,не смог отцепить язык и она его унесла к "беням.)))
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