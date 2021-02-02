Ученые нашли "нано-хамелеона" - самую маленькую рептилию в мире

Ученые нашли на Мадагаскаре редкого хамелеона Brookesia nana, который, возможно, является самой маленькой рептилией в мире. Длина самца, обнаруженного учеными, составила всего 13,5 миллиметра. До этого самым маленьким хамелеоном в мире считался Brookesia micra - но теперь у него появился конкурент.
Команда немецких ученых обнаружила на острове Мадагаскар самого маленького хамелеона в мире - Brookesia nana или "нано-хамелеона". Исследователям удалось найти парочку таких рептилий - самца и самку. Самка имеет длину тела всего 19 мм или 29 мм включая хвост. Самцы оказались еще меньше - длиной всего 13,5 мм или 22 мм вместе с хвостом. Возможно, эти малыши также получат статус самых маленьких в мире рептилий.
Ранее самым маленьким хамелеоном являлся вид Brookesia micra. "Мы ожидали, что Brookesia nana - новый вид, учитывая его небольшие размеры, явные отличия от вида Brookesia micra, и основываясь на его распространении в горах Сората на высоте около 1300 м над уровнем моря. Генетические исследования подтвердили наши предположения," - говорит Фрэнк Глоу, эксперт Зоологической государственной коллекции Мюнхена.
Ученые обнаружили интересный факт - у самцов, несмотря на крошечные размеры тела, были "удивительно большие" гениталии. Гениталии составляют почти 20 процентов от общего размера тела особей, что, по мнению команды, необходимо для спаривания с более крупными самками.
По словам команды, почему именно эти хамелеоны настолько маленькие, остается загадкой. Это может быть примером "островного эффекта", когда животные, оставшиеся на небольших островах, имеют тенденцию к развитию меньших размеров тела. В планах ученых - продолжить исследования этих интересных малышей.
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