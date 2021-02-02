Ученые нашли "нано-хамелеона" - самую маленькую рептилию в мире

Команда немецких ученых обнаружила на острове Мадагаскар самого маленького хамелеона в мире - Brookesia nana или "нано-хамелеона". Исследователям удалось найти парочку таких рептилий - самца и самку. Самка имеет длину тела всего 19 мм или 29 мм включая хвост. Самцы оказались еще меньше - длиной всего 13,5 мм или 22 мм вместе с хвостом. Возможно, эти малыши также получат статус самых маленьких в мире рептилий.