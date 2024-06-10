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В Киргизии рабочие каменоломни нашли останки мамонта

В Киргизии рабочие каменоломни нашли останки мамонта

Автор:
10 июня 2024 08:48
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Киргизия   археолог   карьер   мамонт   находка   рабочий   
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2 июня во время работ в пойме реки Жыргалан в Иссык-Кульской области Киргизии были обнаружены бивень и фрагменты нижней челюсти мамонта. По запросу Министерства культуры на место прибыли археологи.

"В ходе осмотра стало известно, что фрагменты бивня и нижней челюсти были обнаружены в песчаных и гравийных отложениях карьера на расстоянии 140-150 м друг от друга на глубине 3-5 м", - сообщили чиновники.

Археологам пришлось проявить особую осторожность, чтобы обеспечить сохранность костей.

"Кости недолго остаются в первозданном виде и быстро разрушаются под воздействием солнечного света. Ввиду плохой сохранности специалистам удалось извлечь только часть черепа. Фрагменты были зачищены и законсервированы на месте", - отмечается в пресс-релизе.

"Обнаружение останков в двух разных местах одного карьера указывает на то, что этот район может быть перспективным для будущих находок".

"Мы призываем граждан страны обеспечить сохранность объектов исторического и культурного наследия, сообщить о находке государственным органам и археологам", - добавили чиновники.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Киргизия   археолог   карьер   мамонт   находка   рабочий   
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Fuchsia
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