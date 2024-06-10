В Киргизии рабочие каменоломни нашли останки мамонта

Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду

Из России, со дна: интересные археологические находки в водах нашей страны

Шахтер случайно нашел бивень мамонта, который оценили в 70 тысяч долларов

Зубы мамонтов как произведение искусства

Ученые нашли древнейшую в мире ДНК мамонта, которому 1,65 миллиона лет

Клонированных слоно-мамонтов скорее всего повезут в Россию