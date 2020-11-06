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Британец нашел паука, который 27 лет считался вымершим

Британец нашел паука, который 27 лет считался вымершим (9 фото)

Автор:
06 ноября 2020 21:53
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   новости   паук   пауки   природа   редкие животные   ученые   
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Впервые с 1993 года в природе заметили большого паука-лисицу, который давно считался вымершим. "Пропавшего" паука заметили на тренировочной территории Министерства обороны в Сурее, Великобритания.
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Метки: дикая природа   животные   новости   паук   пауки   природа   редкие животные   ученые   
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16k
Марина Час назад
Ещё этого нам не хватало.
Щас японцы у себя пошукают и Годзилу живого найдут.
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578k
XoCTeJI Полчаса назад
И сжег его,я надеюсь!
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