Британец нашел паука, который 27 лет считался вымершим

Уэйт, арахнолог-любитель, искал именно этот вид на протяжении двух лет, проводя по несколько часов за поисками. "Я рад, что мне наконец удалось доказать существование большого паука-лисицы в Британии. Я всегда интересовался пауками, но я все еще относительно новичок, и вдвойне рад, что у меня получилось еще и внести важный вклад в науку," - рассказывает Уэйт.