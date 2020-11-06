Британец нашел паука, который 27 лет считался вымершим

Впервые с 1993 года в природе заметили большого паука-лисицу, который давно считался вымершим. "Пропавшего" паука заметили на тренировочной территории Министерства обороны в Сурее, Великобритания.
Впервые более чем за четверть века в природе обнаружили одного из самых редких пауков Великобритании - большого паука-лисицу. С 1993 года, когда этих пауков видели последний раз, они считались вымершими. Находку сделал сотрудник по охране дикой природы и любитель пауков Марк Уэйт - он обнаружил 22 особи на тренировочной площадке Министерства обороны в Суррее, Великобритания.
Уэйт, арахнолог-любитель, искал именно этот вид на протяжении двух лет, проводя по несколько часов за поисками. "Я рад, что мне наконец удалось доказать существование большого паука-лисицы в Британии. Я всегда интересовался пауками, но я все еще относительно новичок, и вдвойне рад, что у меня получилось еще и внести важный вклад в науку," - рассказывает Уэйт.
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Энтузиаст нашел 22 особи, включая большую самку и десять зрелых самцов. При этом диаметр особи среднего размера составлял 55 миллиметров вместе с длинными волосатыми лапками. В планах Уэйта - продолжить исследования пауков-лисиц, чтобы оценить размер популяции.
Большие пауки-лисицы (alopecosa fabrilis) числятся в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения. У этих пауков превосходные зрение, скорость и возможность к маскировке. Почему их назвали пауками лисами? Все дело в их "лисьей" привычке преследовать добычу по гравию, песку и камням. После этого паук набрасывается на добычу и хватает ее на бегу.
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