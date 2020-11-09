Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги

Специалисты из Университета Джона Хопкинса обнаружили останки неизвестных существ, напоминающих помесь собаки и свиньи, во время раскопок в Индии. Им удалось собрать 350 окаменелых остатков возрастом около 55 миллионов лет. Теперь ученые выдвинули гипотезу, что от этого животного могли произойти лошади, носороги и тапиры.
Группа палеонтологов из Университета Джонса Хопкинса выдвинули новую теорию происхождения копытных. Во время раскопок в Индии они нашли 350 окаменелостей, принадлежащих неизвестным существам, но спустя 15 лет исследований им удалось собрать полную картину. Они выявили, что окаменелости принадлежат Cambaytherium (камбайтериям) - вымершим родственникам периссодактилей (парнокопытных млекопитающих, в том числе носорогов, лошадей и тапиров).
Первые останки периссодактилей нашли в 2005 году. Позже палеонтологи получили финансирование от Национального географического общества, и с тех пор собирали части скелетов в разных частях Индии. Оказалось, эти животные существовали около 55 миллионов лет назад - они имели пять пальцев на ногах, весили около 25 кг и появились через 10 миллионов лет после вымирания динозавров.
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Ученые предполагают, что родиной этих животных был полуостров Индостан - остров, который отделился от Мадагаскара и Гондваны. Возможно, периссодактили существовали на нем изолированно еще до образования сухопутной связи Индии с Азией. Как определили эксперты, здесь же обитали приматы и грызуны, похожие на тех, что жили в Европе в то время.
Останки, обнаруженные командой палеонтологов в Индии
Сейчас исследователи выдвинули гипотезу о том, что именно этот вид может быть "потерянным звеном эволюции", связывающим современных непарнокопытных и предка всех млекопитающих. По данным изотопного анализа, периссодактили оказались самыми древними претендентами на звание предка лошадей, а также носорогов и тапиров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
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а я выдвигаю гипотезу шо это казахи там тогда проезжали и позавтракали. оттуда и кости там.