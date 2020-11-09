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Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги

Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги (9 фото)

Автор:
09 ноября 2020 21:31
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   исследования   лошади   новости   открытия   ученые   фото   
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Специалисты из Университета Джона Хопкинса обнаружили останки неизвестных существ, напоминающих помесь собаки и свиньи, во время раскопок в Индии. Им удалось собрать 350 окаменелых остатков возрастом около 55 миллионов лет. Теперь ученые выдвинули гипотезу, что от этого животного могли произойти лошади, носороги и тапиры.
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Метки: в мире   животные   исследования   лошади   новости   открытия   ученые   фото   
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4  комментария
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1k
zenon 42 минуты назад
Придумывают глупости. В одной книге написаны, что руководитель канцелярии только подумал и всё появилось и разделилось на водных и сухопутных. Само собой вначале они были пронумерованы и жили тысяча лет, а потом, когда номера стёрлись, всё запуталось.
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги
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6k
Караганда 3 часа назад
15 лет понадобилось,что-бы теперь ученые выдвинули ГИПОТЕЗУ,что от этого животного могли произойти лошади, носороги и тапиры.хорошо устроились-это песня без начала и конца с боингом так-же.
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44k
Albert GER Караганда 3 часа назад
ага. тоже за это подумал.

а я выдвигаю гипотезу шо это казахи там тогда проезжали и позавтракали. оттуда и кости там.
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