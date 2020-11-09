Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги

Первые останки периссодактилей нашли в 2005 году. Позже палеонтологи получили финансирование от Национального географического общества, и с тех пор собирали части скелетов в разных частях Индии. Оказалось, эти животные существовали около 55 миллионов лет назад - они имели пять пальцев на ногах, весили около 25 кг и появились через 10 миллионов лет после вымирания динозавров.