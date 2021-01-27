В Харькове полицейские спасли детей, которых мать кормила собаками

Каждый раз натыкаясь на такую новость, надеюсь, что это чья-то шутка или фейк. Но нет. В одной из квартир Харькова полицейские обнаружили детей, собак, мать и бабушку. Все они жили в отвратительных условиях, в квартире кишат тараканы и грязь. Но даже это не сравниться с тем, чем питалась семья...
Харьковский блогер Евгений Зуб в Instagram поделился жутким случаем со счастливым концом.
- Забрали с помойки детей. Они питались убитыми собаками… Я много видел ситуаций с детьми. Но такое впервые. В центре города. Квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их, - написал Зуб, приложив видеозапись.
Осторожно! Кадры могут вас шокировать!
Мать четырёх детей по имени Лилия проживала в квартире с детьми, их бабушкой и собаками. Вся квартира завалена мусором, отходами. По стенам бегают полчища тараканов.
На видео маленькая девочка стоит в одних трусиках рядом с мамой и пытается перелезть через горы мусора. Даже видавшие всё полицейские были шокированы. Мать рассказала, что вообще в семье пять детей, но двоих в тот момент не было дома. Но вопрос где они находятся, девушка ответили, что об этом знают социальные службы. По словам правоохранителей, одна из ее дочерей уже находится в больнице.
За детьми приехала "Скорая помощь" и полицейские попросили мать одеть малыша, на что она ответила: «Семья два года сидит без госпомощи, что вы хотите?». В итоге малыша просто завернули в одеяло.
Соседи рассказали, что вызывали полицию много раз, но работники правоохранительных органов отказывались заходить в квартиру из-за вони. Мать детей пытаются лишить родительских прав с апреля 2020 года. Заявление в департамент поступило 23 октября 2019 года.
P.S. Прошу вас, не опускаться в комментариях до оскорблений народов. Все мы разные, и у каждого народа хватает таких "мамашек"!
В городе Карпинске Свердловской области подруги пришли к своей приятельнице, чтобы за бутылочкой вина обсудить последние новости. Случайно женщины обнаружили в шкафу полугодовалую малышку, которую мать спрятала в шкаф и морила голодом. Без боли на это смотреть просто невозможно...
Источник:
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