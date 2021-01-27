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В Харькове полицейские спасли детей, которых мать кормила собаками

В Харькове полицейские спасли детей, которых мать кормила собаками (6 фото)

Автор:
27 января 2021 14:01
Сообщество : Истории
Метки: грязь   дети   интересное   квартира   мать   спасение   ужасы   фото   
1948
6

Каждый раз натыкаясь на такую новость, надеюсь, что это чья-то шутка или фейк. Но нет. В одной из квартир Харькова полицейские обнаружили детей, собак, мать и бабушку. Все они жили в отвратительных условиях, в квартире кишат тараканы и грязь. Но даже это не сравниться с тем, чем питалась семья...

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Метки: грязь   дети   интересное   квартира   мать   спасение   ужасы   фото   
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13  комментариев
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878
Шурман Час назад
Мать на зоне забить , какая она мать ? у моих детей ни дай бог что то я бегу сломя голову и жена так же , блин ну есть у человека квартира ты радуйся что кредиты не нужны . Содержи ты ее в нормальном состоянии или хотя бы приличном , дети кстати не побиты и довольно кругленькие . Но у детей уже психологическая травма .
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502
Злодей 16 минут назад
по поводу матери - возможно у неё поехала крыша. Вопрос - как реагировать в таком лучае на неё? Забивать камнями? Или относиться всё таки как к больной, а камни оставить для полиции или каких там служб, которые не выполняли свою работу.
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8k
Юлия Злодей Полминуты назад
Они не у леса на опушке жили, у них есть соседи, возможно, какие-то родственники. Такие девиации невозможно не заметить. Подозреваю, что соцслужбы плохо справляются со своей работой. Ну и кто-то же ее оплодотворял, неужели нельзя было гандон надеть? 5-ро детей у неадекватной тетки!
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1k
Йожык Полчаса назад
Явно с головой у бабы не все в порядке, стерилизовать её. Детей очень жалко, сердце кровью обливается.
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8k
Vacony 36 минут назад
сайт хорошего настроения....
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1k
мега гон 47 минут назад
не могу на это смотреть, детей очень жалко. что их ждет?
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188
Timur 49 минут назад
Тут нужно бригаду вызывать матери, там что-то с головой.
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5k
Дмитрий Час назад
Мда... Кого только земля не носит......
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6k
Pillin Alex Час назад
Если мать с бабушкой никуда не выходят, то откуда в квартире появляются собаки и откуда у мамы 4-5 детей? Божественное проведение?
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427
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Какой пи*дец...
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491
Vladimirs Orlovskis Час назад
Блин, у этой мамаши еще есть подруги?! Если только такие же.
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31k
Лесли 🥰 Час назад
Трындец! Просто слов нет!
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729
Андрей Час назад
Я бы эту мать...Мать её перемать...Детей жалко...
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