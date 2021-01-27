В Харькове полицейские спасли детей, которых мать кормила собаками

Соседи рассказали, что вызывали полицию много раз, но работники правоохранительных органов отказывались заходить в квартиру из-за вони. Мать детей пытаются лишить родительских прав с апреля 2020 года. Заявление в департамент поступило 23 октября 2019 года.

P.S. Прошу вас, не опускаться в комментариях до оскорблений народов. Все мы разные, и у каждого народа хватает таких "мамашек"!