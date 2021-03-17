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Производитель Barbie создал куклу в образе российской женщины-космонавта

Производитель Barbie создал куклу в образе российской женщины-космонавта (8 фото)

Автор:
17 марта 2021 11:52
Сообщество : Космос
Метки: Mattel   barbie   Анна Кикина   космонавт   кукла   роскосмос   
308
8

Игрушку выпустили к 60-летию полета первого человека в космос.

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Метки: Mattel   barbie   Анна Кикина   космонавт   кукла   роскосмос   
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Manul 12 минут назад
Спасибо что не Терешкову
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