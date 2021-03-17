Игрушку выпустили к 60-летию полета первого человека в космос.
Компания Mattel, которая занимается производством Барби, изготовила куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикиной.
В пресс-службе Mattel сообщили, что куклу выпустили в двух в двух вариантах: тренировочном синем комбинезоне и скафандре типа "Орлан". На форме присутствуют именные нашивки, российский триколор и эмблемы "Роскосмоса".
«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», - прокомментировала идею создания куклы сама Кикина.
И к плохим новостям: кукла не поступит в продажу, она выпущена в единственном экземпляре в честь 60-летия первого полета человека в космос.
Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Она мастер спорта по рафтингу и полиатлону. С 2016 года она является единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса".
На счету Анны нет ни одного полета в космос. Однако в центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина сообщили, что полет Кикиной на МКС запланирован на 2022 год. На космическую станцию она полетит в качестве бортинженера.
Кукла великолепная, и мне кажется, что еще лучше бы она смотрелась вместе с новостью о назначении Анны Кикиной в экипаж :)— Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) March 16, 2021
Источник:
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