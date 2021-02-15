«Роскосмос» показал снимок марсианского кратера

Размеры малого кратера составляют 12 километров в диаметре, однако на представленном снимке запечатлена его юго-восточная область площадью 5 на 10 километров.

Разнообразие красок на фотографии объясняется наличием различных минералов, по-разному отражающих свет на разной длине волны, пояснили в госкорпорации.

К примеру, светлые залежи свидетельствуют о выходе коренных пород, которые могут содержать глинистые минералы, сформировавшиеся "при помощи" воды. Также на дне кратера можно увидеть нанесенную ветром "рябь" из песчаных отложений. А их характерный коричнево-рыжий цвет указывает на наличие оксидов железа.