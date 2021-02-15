«Роскосмос» показал снимок марсианского кратера

Вслед за Китаем фотографией Красной планеты решили похвастаться и в российской госкорпорации.
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала цветной снимок марсианского кратера, сделанного в октябре 2020 года аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской миссии ExoMars-2016.
«На представленной ниже фотографии запечатлена юго-восточная стена малого кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада - равнинной низменности ударного происхождения на планете Марс», - говорится на сайте «Роскосмоса».
Размеры малого кратера составляют 12 километров в диаметре, однако на представленном снимке запечатлена его юго-восточная область площадью 5 на 10 километров.
Разнообразие красок на фотографии объясняется наличием различных минералов, по-разному отражающих свет на разной длине волны, пояснили в госкорпорации.
К примеру, светлые залежи свидетельствуют о выходе коренных пород, которые могут содержать глинистые минералы, сформировавшиеся "при помощи" воды. Также на дне кратера можно увидеть нанесенную ветром "рябь" из песчаных отложений. А их характерный коричнево-рыжий цвет указывает на наличие оксидов железа.
ExoMars - это совместный проект "Роскосмоса" и Европейского космического агентства (EKA). В 2016 году к Красной планете был запущен космический аппарат TGO и десантный модуль "Скиапарелли". На втором этапе миссии, стартующим в следующем году, на поверхность Марса планируется отправить российскую посадочную платформу "Казачок" (совместная разработка "Ростеха" и "Роскосмоса") с европейским автоматическим марсоходом "Розалинд Франклин".
Источник:
- ESA предоставила свидетельства, что на Марсе существовали полноводные реки
- У Илона Маска родился шестой ребёнок, а он собирается на Марс
- Всех россиян будут отправлять в космос по их желанию
- Космонавт Олег Кононенко заснял российские города с околоземной орбиты
- Сделай свой оригинальный проект марсианского города
Понравилось37