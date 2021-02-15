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«Роскосмос» показал снимок марсианского кратера

«Роскосмос» показал снимок марсианского кратера (4 фото)

Автор:
15 февраля 2021 11:07
Сообщество : Космос
Метки: ЕКА   кратер   марс   роскосмос   фото   
1190
4

Вслед за Китаем фотографией Красной планеты решили похвастаться и в российской госкорпорации.

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Метки: ЕКА   кратер   марс   роскосмос   фото   
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10  комментариев
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10k
Капитан Гарт Час назад
Можно конечно позубоскалить на тему "Россия не может в дальний космос", но этот спутник запущен нашим Протоном и 2 из 4 приборов на борту тоже российские. Конечно графики с нейтронного детектора не такие красочные как цветная фоточка, но науки делает не меньше. Кстати в этом феврале исполняеться 50! лет с момента получения вот этой фотографии Марса с полностью нашей советской межпланетной станции Марс-3:
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2k
Mellivora 20 минут назад
Мне(да и геологам) интересен великий разлом, вот там-то можно многое понять о геологии Марса. А его-то и не фотографируют. Хорошо бы на Марс отправить что-то вроде коптера....
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10k
Капитан Гарт Mellivora 9 минут назад
Через 3 три дня как раз сядет очередной американский марсоход с микровертолётом-дроном.
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20k
Седой Бегемот Час назад
Что интересно, на американских, китайских и европейских фотографиях Марс совершенно разного цвета.
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2k
Владлен Николаев Седой Бегемот 4 минуты назад
Космические снимки делаются в чёрно-белой гамме. Раскрашивают их уже на Земле. Цвета зависят от используемой компьютерной программы и целей исследования.
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8k
Павел Час назад
Роскосмос как всегда поработал таксистом. Доставил Европейский аппарат, и то хлебушек.
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311
Nane First NameLast Час назад
Хоть совместно - уже хорошо. Интересно, как нашим удалось скрыть этот проект от Рогозина? Иначе б не получилось.
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1k
lekha-fil Nane First NameLast 44 минуты назад
Тебе Рогозин минусует?
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311
Nane First NameLast lekha-fil Полчаса назад
Он самый. Видать, слова для песен закончились, батут прохудился, Маск ему пакостит. Ну что ему ещё делать, как не минусить
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