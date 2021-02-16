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Российский космонавт заснял тайфун с борта МКС

Российский космонавт заснял тайфун с борта МКС (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2021 13:25
Сообщество : Космос
Метки: Олег Артемьев   видео   космонавт   мкс   тайфун   
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Покорители космоса не перестают восхищаться красотой Земли - весь экипаж МКС "слетелся" к иллюминатору, чтобы полюбоваться тропической бурей.

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Метки: Олег Артемьев   видео   космонавт   мкс   тайфун   
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zenon 23 минуты назад
Земля не только красивая, Земля - живая!
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