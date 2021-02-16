Российский космонавт заснял тайфун с борта МКС

Космонавт Олег Артемьев заснял с борта Международной космической станции (МКС) тропический тайфун. Этими кадрами российский покоритель космоса поделился в своем микроблоге в Twitter и на YouTube-канале.

"Новое видео: Наблюдаем за тайфуном с борта Международной космической станции!" - говорится в подписи к видео.

В ролике видно, как весь экипаж станции "слетелся" к иллюминатору и наблюдает за тропической бурей, однако автора ролика интересует грузовик Dragon, который, судя по всему, тоже вот-вот должен показаться над Землей.