Российский космонавт заснял тайфун с борта МКС

Покорители космоса не перестают восхищаться красотой Земли - весь экипаж МКС "слетелся" к иллюминатору, чтобы полюбоваться тропической бурей.
Космонавт Олег Артемьев заснял с борта Международной космической станции (МКС) тропический тайфун. Этими кадрами российский покоритель космоса поделился в своем микроблоге в Twitter и на YouTube-канале.
"Новое видео: Наблюдаем за тайфуном с борта Международной космической станции!" - говорится в подписи к видео.
В ролике видно, как весь экипаж станции "слетелся" к иллюминатору и наблюдает за тропической бурей, однако автора ролика интересует грузовик Dragon, который, судя по всему, тоже вот-вот должен показаться над Землей.
"Вон какая Земля красивая", - восхищается Артемьев
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Судя по всему, опубликованный ролик не самый свежий, так как Олег Артемьев сейчас находится на Земле. Тем не менее видео появилось только сейчас, видимо, космонавт публикует свои записи дозированно, чтобы его блог не простаивал пустым до следующего полета.
Вот еще одно из последних видео: река Волга
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Космонавту-испытателю Олегу Артемьеву 50 лет, он состоит в отряде НИИ ЦПК имени Гагарина и является 118-м космонавтом России и 534-м космонавтом мира. Кстати, у него есть свой сайт, где можно почитать новости космонавтики и скачать замечательные обои на рабочий стол.
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