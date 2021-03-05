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«Зажарит на**й!» Питерские спасатели устроили новобранцам тренировку с матерной бранью

«Зажарит на**й!» Питерские спасатели устроили новобранцам тренировку с матерной бранью (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 11:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Санкт - Петербург   брань   видео   мчс   пожарные   тренировка   
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Подготовка у пожарных - огонь! Правда, молодые бойцы с задачей так и не справились. И "сдохли".

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Метки: Санкт - Петербург   брань   видео   мчс   пожарные   тренировка   
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13  комментариев
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15k
sanchesS80 49 минут назад
Пускай сразу привыкают к боевым условиям. Там на пожаре никто не будет говорить "уважаемый, будьте добры, сделайте то-то, пожалуйста". Там как раз будет всё как в ролике. И быстрое, моментальное, понимание друг друга спасёт ценные секунды и возможно чьи-то жизни.
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348
Иван Иванов 6 минут назад
Они дедовщину не видели, а я видел, и этим бойцам явно лося или фанеру не станут пробивать, за невыполнение задачи. Ну а с матом любая информация передаётся в разы быстрее.
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821
BarbossaG 17 минут назад
Лучше лишний раз получить пи......ну. Зато потом не надо хоронить ребят!
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3k
Слава Полчаса назад
Ну да. Рядовой Иванов, не капайте мне, пожалуйста, оловом на голову. Именно так все и говорят. Это же институт благородных девиц.
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11k
P.F. Полчаса назад
Тяжело в учении - легко в бою!
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21k
Сибиряк 36 минут назад
Нормальный учебный процесс.
Это вам не высшая школа экономики и не институт благородных девиц.
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15k
Топпер Харли 42 минуты назад
На пожаре, как и на войне, двойки не ставят...

з.ы. А вот выкладывать не стоило, теперь проверками зае..утомят.
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1k
Максим 43 минуты назад
матом быстрее доходит (с) мой ротный
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11k
alexis 50 минут назад
Зажарить того кто выложил. Всех, кто выкладывает видео без спроса- сжечь.
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7
Ви 56 минут назад
всё правильно, сейчас оплеухи и маты, но это спасёт им жизни жизнь их товарищей.
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287
Рак 57 минут назад
что за уе.бищный плеер?
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3k
insaider 58 минут назад
Видимо у него учились.
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821
BarbossaG insaider 17 минут назад
Цельнометалическая оболочка)))))
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