Однако никакой дедовщины в действиях спасателей в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу не увидели. По словам пресс-службы ведомства, - это часть психологической подготовки, а "проведение подобных тренировок в пожарно-спасательных подразделениях регламентировано нормативно-правовыми актами МЧС России". Причем там подчеркнули, что подобные тренировки могут проходить "не только в теплодымокамерах, но и по месту дислокации пожарно-спасательных подразделений".





«На данном видео показан элемент психологической подготовки пожарных, связанный с недостаточной видимостью, имитацией хлопков и взрывов, а также отработкой нештатных ситуаций с возможной неисправностью средств индивидуальной защиты органов дыхания и травмирования личного состава в ходе тушения условного пожара», - прокомментировали видеоролик в пресс-службе МЧС.