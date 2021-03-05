Подготовка у пожарных - огонь! Правда, молодые бойцы с задачей так и не справились. И "сдохли".
В соцсетях появилось видео тренировки молодых спасателей, в котором увидели дедовщину. В опубликованном ролике два бойца в экипировке под взрыв хлопушки в кастрюле и под нецензурную брань старших коллег пытаются справиться с поставленной задачей. А именно: один из пожарных должен в условиях плохой видимости, сильного задымления и возгорания, спасти раненого товарища, находясь при этом практически без воздуха - дыхательный аппарат, по легенде, у него сломан.
"Пошло открытое горение, пошло открытое горение! Сейчас Сашу зажарит на**й! Ты в Сашу направил струю! Линия как у тебя расположена? Жарит сверху, жарит сверху!", - корректирует действия спасателя один из коллег
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Однако никакой дедовщины в действиях спасателей в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу не увидели. По словам пресс-службы ведомства, - это часть психологической подготовки, а "проведение подобных тренировок в пожарно-спасательных подразделениях регламентировано нормативно-правовыми актами МЧС России". Причем там подчеркнули, что подобные тренировки могут проходить "не только в теплодымокамерах, но и по месту дислокации пожарно-спасательных подразделений".
«На данном видео показан элемент психологической подготовки пожарных, связанный с недостаточной видимостью, имитацией хлопков и взрывов, а также отработкой нештатных ситуаций с возможной неисправностью средств индивидуальной защиты органов дыхания и травмирования личного состава в ходе тушения условного пожара», - прокомментировали видеоролик в пресс-службе МЧС.
И если тренировка оказалась вполне рядовым, регламентированным явлением, то нецензурные выражения личного состава руководству МЧС пришлись не по душе. Там пообещали провести по этому поводу проверку.
По словам источника издания "Мегаполис", учения проходили во второй пожарно-спасательной части, расположенной по адресу: Садовая, 58Б. Также источник добавил, что одного из пожарных после тренировки стошнило. Ну, зато теперь "в бою" не стошнит.
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Это вам не высшая школа экономики и не институт благородных девиц.
з.ы. А вот выкладывать не стоило, теперь проверками зае..утомят.