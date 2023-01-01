Топ-10 фильмов великолепной Моники Беллуччи

А в 2017 году Моника была отмечена премией за выдающиеся персональные достижения, традиционно присуждаемой Международным кинофестивалем в Сан-Себастьяне.

В последние годы актриса стала больше сниматься в телесериалах. "Для меня первостепенна сама роль. А где ее играть – на большом экране или телевидении, в комедии или драме, – дело десятое.

Если героиня интересна, никогда не откажусь", – говорит она. Но пока для многих зрителей Моника Беллуччи остается, первую очередь, звездой киноэкрана. Предлагаем вспомнить десять наиболее известных фильмов с ее участием.

Квартира (1996)