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Топ-10 фильмов великолепной Моники Беллуччи

Топ-10 фильмов великолепной Моники Беллуччи

Автор:
01 января 2023 09:41
Сообщество : Кино
Метки: Моники Беллуччи   актриса   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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Кинокарьера успешной итальянской модели Моники Беллуччи началась в 1990 году – с роли в драме "Взрослая любовь" ("Жизнь с детьми"). Довольно скоро ее признали не только одной из самых красивых, но и самых талантливых актрис мирового кино.

А в 2017 году Моника была отмечена премией за выдающиеся персональные достижения, традиционно присуждаемой Международным кинофестивалем в Сан-Себастьяне.

В последние годы актриса стала больше сниматься в телесериалах. "Для меня первостепенна сама роль. А где ее играть – на большом экране или телевидении, в комедии или драме, – дело десятое.


Если героиня интересна, никогда не откажусь", – говорит она. Но пока для многих зрителей Моника Беллуччи остается, первую очередь, звездой киноэкрана. Предлагаем вспомнить десять наиболее известных фильмов с ее участием.


Квартира (1996)

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Молодой бизнесмен Макс возвращается в Париж, собираясь здесь жениться и окончательно обосноваться. Однажды в кафе он замечает свою бывшую возлюбленную Лизу, с которой когда-то расстался при странных обстоятельствах.


Под подозрением (1999)

Полиция ведет расследование жестокого убийства двух девочек. Косвенные улики указывают на причастность к преступлению успешного адвоката Генри Херста.


Малена (2000)

Вторая мировая война. Семья юного Ренато переезжает в маленький городок на Сицилии. Здесь подросток тайно и безумно влюбляется в красавицу Малену. Она давно и верно ждет своего мужа с фронта. Однако жизнь молодой женщины в провинциальном городке очень непроста.


Братство волка (2001)

Франция, 1764 год. В графство Жеводан прибывает Грегуар де Фронсак, естествоиспытатель и королевский таксидермист. Его задача – уничтожить загадочного хищника, третирующего жителей. Однако герой успевает завести не одни романтически отношения, в том числе и с загадочной куртизанкой Сильвией.


Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра (2002)

Решив доказать величие Египта, царица Клеопатра обещает Цезарю построить для него дворец за три месяца. Задача непростая сама по себе. К тому же царица умудрилась поссорить между собой двух архитекторов.


Матрица: Перезагрузка (2003)

Повстанцы узнают о том, что машины пробираются к Зиону, единственному городу, где глубоко под землей живут люди. Чтобы закончить войну людей и машин, избранный Нео должен проникнуть в Главный компьютер. Это невозможно сделать без Мастера ключей, который находится в плену у Меровингена, старой и опасной программы. Однако на сторону Нео готова перейти Персефона, супруга Меровингена.


Страсти Христовы (2004)

Евангельская драма, рассказывающая о событиях, которые предшествовали распятию Иисуса Христа.


Братья Гримм (2005)

Начало XIX века. Германия оккупирована войсками наполеоновской Франции. Талантливые мошенники, братья Уилл и Джейк Гримм, зарабатывают тем, что якобы изгоняют всякую нечисть из деревень. Дело идет неплохо, пока они не сталкиваются с настоящим колдовством 500-летней Зеркальной Королевы.


Пристрели их (2007)

Смит становится свидетелем того, как некие люди пытаются убить беременную женщину. Спасти ее не удалось, но остался ребенок. Смит просит помощи у путаны Донны Кинтано, своей старой знакомой. Вскоре оба понимают, что впутались в очень опасную игру.


Любовь: Инструкция по применению (2011)

Три истории о том, какой бывает любовь в разном возрасте. После расставания с любимой женщиной Адриан, пожилой профессор из США, приезжает в Рим, где чувствует себя очень одиноко. Желая подбодрить постояльца гостиницы, швейцар Августо приглашает профессора в гости. Неожиданно для себя Адриан влюбляется в Виолу, дочь хозяина дома.


Друзья, какие фильмы с участием прекрасной актрисы вы бы добавили в подборку? Пишите в комментариях!

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Метки: Моники Беллуччи   актриса   кино   подборка   роль   фильм   фото   
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YaNa 54 минуты назад
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Алексей 2 минуты назад
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Топ-10 фильмов великолепной Моники Беллуччи
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prjanik 15 минут назад
Доберман
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Shtoppi 40 минут назад
Необратимость (2002)
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