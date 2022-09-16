Фото из прошлого. "За кадром 4"

1940
18
Фотографии со съемок зарубежных фильмов 1950х
×
×
5.
Британский режиссер Дэвид Лин и японский актер Сессую Хаякава на съемках фильма "Мост через реку Квай" 1957 г.
8.
Федерико Феллини с итальянской актрисой Леа Массари и актер Марчелло Мастроянни читают сценарий на съемках фильма "Сладкая жизнь" 1959 г.
10.
София Лорен с режиссером Витторио де Сика и американским актером Кларком Гейблом на съемках фильма "Это началось в Неаполе"
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
- 14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали
- Удивительные находки с распродаж
- Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём
Метки: актер актриса история кино мэрлин монро фильм фото фотографии
Новости партнёров
Himars, sir ! ...