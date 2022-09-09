Пожилые в 30 и юные в 50: каким был настоящий возраст советских звезд в знаковых фильмах?

Кино – прекрасное искусство. И отчасти волшебное, ведь благодаря мастерству гримёров и возможностям современных технологий актёров можно сделать такими, что их невозможно узнать.
В период становления советского кино случалось и так, что актер или актриса идеально соответствуют образу, но помехой становится возраст. Конечно, работа гримеров и костюмеров в таких случаях тоже важна. Но и сами артисты выкладывались на все 100%. Так, что зритель видел возраст только экранных персонажей.
Людмилу Хитяеву, исполнившую роль заботливой и любящей женщины в фильме «Евдокия», пришлось искусственно состарить. Ведь ей на момент съемок было всего 30 лет. А героиня была мало того что старше по возрасту, так и пережила немало невзгод, наложивших отпечаток на ее внешность.
20-летнего Алексея Трофимова в фильме «Офицеры» Георгий Юматов сыграл, когда был уже зрелым 44-летним мужчиной. Конечно, горящий взгляд и запал изобразить можно, но гримерам пришлось попотеть: кожу на лице смазывали яичным белком, чтобы, засыхая, он стягивал морщины, а волосы максимально туго фиксировали на затылке.
Несравненная Госпожа Бунша из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» покорила сердца зрительской аудитории. Наталье Крачковской, сыгравшей ее, было 34 года. И для правдоподобия изображения более возрастной героини режиссер попросил актрису специально прибавить в весе.
Обаятельной, находчивой и веселой Людмиле Добрыйвечер из «Королевы бензоколонки» было 17 лет. На эту роль изначально подобрали молодую кандидатку Тарью Луйк, которой только исполнился 21 год. Но эстонская актриса не справилась с комическим амплуа, и режиссеры заменили ее 32-летней Надеждой Румянцевой.
Начинающая актриса Инна Чурикова мечтала сыграть Настеньку в сказке «Морозко». Но создатели увидели в 20-летней Инне девицу постарше и другого амплуа – Марфушу. Собственно, образ получился виртуозным.
На момент, когда Сергей Филиппов сыграл лектора в «Карнавальной ночи», мужчине было только 44 года. На экране он предстал в образе персонажа значительно старше и получился очень убедительным.
Татьяна Канаева была уже взрослой 27-летней женщиной, когда сыграла Милу – ученицу восьмого класса в «Это мы не проходили».
27-летнюю Светлану Дружинину создатели фильма «Девчата» забраковали не совсем из-за возраста. Ее посчитали излишне красивой после просмотра материала. И вообще хотели вырезать сцены с ее участием. Но в итоге ограничились только крупными планами, ведь с поставленными задачами артистка справилась превосходно.
Легендарная троица в «Самогонщиках» была разновозрастной. Но если Юрий Никулин в целом выглядел на свои 40, то Моргунова и Вицина разделяла 10-летняя разница в возрасте. Причем старшим был Вицын, а коллега смотрелся самым взрослым за счет корпулентности и басовитого голоса.
Ирина Короткова сыграла в фильме «Переступи порог» о становлении подростков школьницу Лену Прохорову в возрасте 23 лет. И вполне правдоподобно. Но актриса решила не связывать дальнейшую жизнь с кино и ушла в театр кукол.
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АНТИФИШКИ
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