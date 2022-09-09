Пожилые в 30 и юные в 50: каким был настоящий возраст советских звезд в знаковых фильмах?

В период становления советского кино случалось и так, что актер или актриса идеально соответствуют образу, но помехой становится возраст. Конечно, работа гримеров и костюмеров в таких случаях тоже важна. Но и сами артисты выкладывались на все 100%. Так, что зритель видел возраст только экранных персонажей.