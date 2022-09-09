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Пожилые в 30 и юные в 50: каким был настоящий возраст советских звезд в знаковых фильмах?

Пожилые в 30 и юные в 50: каким был настоящий возраст советских звезд в знаковых фильмах?

Автор:
09 сентября 2022 10:15
Сообщество : Кино
Метки: актриса   актёр   возраст   интересно   кино   ностальгия   соответствие   съёмка   фото   
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Кино – прекрасное искусство. И отчасти волшебное, ведь благодаря мастерству гримёров и возможностям современных технологий актёров можно сделать такими, что их невозможно узнать.

В период становления советского кино случалось и так, что актер или актриса идеально соответствуют образу, но помехой становится возраст. Конечно, работа гримеров и костюмеров в таких случаях тоже важна. Но и сами артисты выкладывались на все 100%. Так, что зритель видел возраст только экранных персонажей.


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Людмилу Хитяеву, исполнившую роль заботливой и любящей женщины в фильме «Евдокия», пришлось искусственно состарить. Ведь ей на момент съемок было всего 30 лет. А героиня была мало того что старше по возрасту, так и пережила немало невзгод, наложивших отпечаток на ее внешность.


20-летнего Алексея Трофимова в фильме «Офицеры» Георгий Юматов сыграл, когда был уже зрелым 44-летним мужчиной. Конечно, горящий взгляд и запал изобразить можно, но гримерам пришлось попотеть: кожу на лице смазывали яичным белком, чтобы, засыхая, он стягивал морщины, а волосы максимально туго фиксировали на затылке.


Несравненная Госпожа Бунша из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» покорила сердца зрительской аудитории. Наталье Крачковской, сыгравшей ее, было 34 года. И для правдоподобия изображения более возрастной героини режиссер попросил актрису специально прибавить в весе.


Обаятельной, находчивой и веселой Людмиле Добрыйвечер из «Королевы бензоколонки» было 17 лет. На эту роль изначально подобрали молодую кандидатку Тарью Луйк, которой только исполнился 21 год. Но эстонская актриса не справилась с комическим амплуа, и режиссеры заменили ее 32-летней Надеждой Румянцевой.


Начинающая актриса Инна Чурикова мечтала сыграть Настеньку в сказке «Морозко». Но создатели увидели в 20-летней Инне девицу постарше и другого амплуа – Марфушу. Собственно, образ получился виртуозным.


На момент, когда Сергей Филиппов сыграл лектора в «Карнавальной ночи», мужчине было только 44 года. На экране он предстал в образе персонажа значительно старше и получился очень убедительным.


Татьяна Канаева была уже взрослой 27-летней женщиной, когда сыграла Милу – ученицу восьмого класса в «Это мы не проходили».


27-летнюю Светлану Дружинину создатели фильма «Девчата» забраковали не совсем из-за возраста. Ее посчитали излишне красивой после просмотра материала. И вообще хотели вырезать сцены с ее участием. Но в итоге ограничились только крупными планами, ведь с поставленными задачами артистка справилась превосходно.


Легендарная троица в «Самогонщиках» была разновозрастной. Но если Юрий Никулин в целом выглядел на свои 40, то Моргунова и Вицина разделяла 10-летняя разница в возрасте. Причем старшим был Вицын, а коллега смотрелся самым взрослым за счет корпулентности и басовитого голоса.


Ирина Короткова сыграла в фильме «Переступи порог» о становлении подростков школьницу Лену Прохорову в возрасте 23 лет. И вполне правдоподобно. Но актриса решила не связывать дальнейшую жизнь с кино и ушла в театр кукол.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   актёр   возраст   интересно   кино   ностальгия   соответствие   съёмка   фото   
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13  комментариев
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10k
Ivan 55 минут назад
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38
Федор Шелепа 3 минуты назад
куда раздел Адок делся????
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589
rastlin0 4 минуты назад
Корпулентность - тучный. Есть такое слово в русском языке. И ещё куча синонимов. Зачем сознательно обеднять свой язык, я не понимаю?
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3k
ых 10 минут назад
С.Ю. Юрский - 49 лет, Н.М. Тенякова - 40 лет.
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8k
Игорь 17 минут назад
Да у нас странный взгляд на возраст персонажей и актеров. Потому Быков играет пенсионера в 32 года, в 42 Вицин играет 22 летнего, Деревянко в 40 исполняет роль 28 Петра 3, а Чурикова в 65 играет 45 летнюю Анну Иоановну.
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17k
_Tango_ Полчаса назад
Абдулов, 25 лет, сыграл Медведя которому было 8 годиков ))
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6k
Zhora 50 минут назад
Ну так для этого и нужен актёрский талант. И перечисленные были явно не обделены в нём. Если фильмы с их участием смотрят даже спустя десятки лет.
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14k
Сергей Час назад
Людмиле Шагаловой было 41 год в Женитьбе Бальзаминова!
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293
Сергей Сергей 54 минуты назад
Да и Вицину было далеко за сорок, зато как исполнил роль юнца, не чета нынешним актерам.
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−20
300n Час назад
Янине Жеймо, сыгравшей Золушку, было 37 лет. Сергею Бондарчуку, игравшего роль 20-летнего Пьера Безухова, было 45 лет.
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89
ZMEY74 Mamin Sibiriak 19 минут назад
Может Пьер побухивал в тихая от Л. Толстова?
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27k
Андрей Иванов Час назад
Настоящий артист должен уметь играть кого угодно. Если он настоящий.

""Я и вправду был готов на любую профессиональную работу, я бы с восторгом пошел на роль балкона в «Ромео и Джульетте» "" (с) "Двойная звезда", Хайнлайн
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