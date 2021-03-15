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В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа

В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа (11 фото)

Автор:
15 марта 2021 08:29
Сообщество : Кино
Метки: актриса   голосование   кино   красота   самая красивая актриса   фильм   фото   
19529
11

Заинтригованы? Так давайте же скорее узнаем имена первых красоток страны от 10 места к 1!

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Метки: актриса   голосование   кино   красота   самая красивая актриса   фильм   фото   
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195  комментариев
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1k
RaiJu 8 часов назад
Выбрали в сети. Они в локальной сети подъезда выбрали, а новость будто мир выбрал.
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12k
Limon 9 минут назад
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9k
iliaodin 11 минут назад
Глупо спорить. Дело вкуса. Но в одном я уверен, все эти актрисы - красивы без всякого сомнения.
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4k
Konstantin Klipikov 21 минуту назад
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3k
Leonid 24 минуты назад
Юлия Галкина
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17k
sport-bear Полчаса назад
Хотел было выразить несогласие и озвучить несколько имён которые просто обязаны быть в списке самых... самых... и в этот момент понял "самые красивые" же, а не "самые талантливые". Тогда пофиг. Выбирайте хоть чучело масленичное.
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16k
Злобный Члегр 36 минут назад
Никого из них не знаю.
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9k
Максим 36 минут назад
Первое и второе милфы заняли)
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1k
DimBr 54 минуты назад
Ковальчук, Михайловскую и Гусеву убрал бы, а добавил Лизу Боярскую, Любовь Аксёнову и Сашу Бортич. Ну и места поменял бы тоже - первая тройка: Шпица, Александрова, Аксёнова.
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17k
sport-bear DimBr 39 минут назад
Бортич актриса? Вы серьёзно? Блин... не знал
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55k
Double Whisky Час назад
Мне сейчас Любовь Аксёнова нравится)
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−2
Australopithecus Час назад
Они все красавицы! Но ... 10 просто улет, 6 обажаю, 2 кайф.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Почему среди них нет ни одной темнокожей?
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8k
uehl Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
так, эээ, в России вроде живём...
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526
Татьяна Баженова Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
Слава богу, в России нет такой проблемы! Да и толерантных идиотов гораздо меньше.
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5k
Дмитрий Час назад
А где афроамериканские актрисы?????? Че за нах?? Подать в суд, срочно!!!
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786
РусланКрым Час назад
у каждого возраста свой рейтинг... что в этом посте - вообще не понятно.
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12k
Toxictofa 2 часа назад
А мне Катя Шпица нравится.
Я б ее жахнул)
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2k
Александр Касаткин Toxictofa 2 часа назад
уверен, что она бы тебя тоже)))
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2k
A Toxictofa Час назад
Ну и дрочи на неё, кто мешает)
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4k
Дарвин и аморальная премия Toxictofa Час назад
Думаешь,она тебе даст?
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
А где дочка мушкетёра, канальи???

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2k
MATPOC ( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
сиськи в англию подарили=) а батя не забирает=))
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526
Татьяна Баженова ( ͡° ͜ʖ ͡°) 36 минут назад
Там на вкус и цвет, как говорится....
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4k
TirAn 2 часа назад
симпатичные. но некоторые фотографии не соответствуют рейтингу, явно не удачные
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968
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Давайте хотя бы на мгновение забудем этих кукол и посмотрим на настоящих актрис, которые красивы не только внешне, но и душой. Да тут и выбирать не надо и списки пресловутые составлять.
Всех уникальны и красивы по-своему. Что за привычка вечно выбирать самых красивых, богатых и так далее ...
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1k
DimBr Геннадий Николаевич Казаков 48 минут назад
Про душу трудно что-то сказать, тут сейчас чисто внешность оценивают) Так вот, чисто по внешности тут, пожалуй, только Селезнёва прямо уж красотка. Из советских актрис можно было бы "запостить" Алфёрову, Цыплакову, Светличную...
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526
Татьяна Баженова Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
Последняя уж совсем никак, тоже мне красавицу нашли...
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17k
sport-bear Татьяна Баженова 5 минут назад
Вы считаете Нину Иванову некрасивой? Блин... даже сказать Вам нечего.

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9k
андрей 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Адил 2 часа назад
Зоя Бербер и Любовь Аксенова
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−38
С миру по нитке 2 часа назад
Михайловская 1 место должно быть
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