В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа

Заслуженная артистка Екатерина Гусева полюбилась зрителям после участия в сериале «Бригада», где исполнила роль Оли, жены Саши Белого. На сегодняшний день актриса активно снимается в кино, играет в театре, а также участвует в различных телевизионных проектах. По итогам голосования актриса занимает почётное первое место в рейтинге российских красавиц, получив 16928 голосов.

Вот так вот распределились голоса участников опроса. Ну а если вы не согласны с результатами рейтинга, вы всё ещё можете отдать голос за любимую актрису, ведь голосование на канале «Кинокола» по-прежнему открыто!