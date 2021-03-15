В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа

Заинтригованы? Так давайте же скорее узнаем имена первых красоток страны от 10 места к 1!
10 место. Оксана Акиньшина
9 место. Кристина Асмус
8 место. Татьяна Арнтгольц
7 место. Светлана Ходченкова
6 место. Екатерина Шпица
5 место. Марина Александрова
4 место. Анна Михайловская
3 место. Анна Ковальчук
2 место. Екатерина Климова
Заслуженная артистка Екатерина Гусева полюбилась зрителям после участия в сериале «Бригада», где исполнила роль Оли, жены Саши Белого. На сегодняшний день актриса активно снимается в кино, играет в театре, а также участвует в различных телевизионных проектах. По итогам голосования актриса занимает почётное первое место в рейтинге российских красавиц, получив 16928 голосов.
Вот так вот распределились голоса участников опроса. Ну а если вы не согласны с результатами рейтинга, вы всё ещё можете отдать голос за любимую актрису, ведь голосование на канале «Кинокола» по-прежнему открыто!
Источник:
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Я б ее жахнул)
Всех уникальны и красивы по-своему. Что за привычка вечно выбирать самых красивых, богатых и так далее ...