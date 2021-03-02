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13 сиквелов, которые оказались хуже оригинала

13 сиквелов, которые оказались хуже оригинала (14 фото)

Автор:
02 марта 2021 07:49
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   сиквел   фильм   фото   
3759
14
Многие из этих фильмов вышли настолько плохими, что об их существовании почти никто не знает.
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Метки: актеры   кино   подборка   сиквел   фильм   фото   
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9  комментариев
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1k
Алексей Час назад
Подборки современных сиквелов старых советских фильмов в комментариях будут?
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hairov Алексей Час назад
Да пожалуйста -
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17k
Евгений 46 минут назад
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12k
KOSTELLO 51 минуту назад
Согласен.
Но бывает и наоборот.
Вот яркий пример.
Оригинала хватило минут на 15, моего терпения.
А этот пересмотрел уже раз 10

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1k
Алексей KOSTELLO Полчаса назад
"Двенадцать разгневанных мужчин"? Оригинал не смотрел. Но вроде его хвалят за какую-то отличную операторскую работу.
Этот с Михалковым видел целиком. Десять раз его пересматривать не стал бы, но в принципе на один раз зашло.
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12k
KOSTELLO Алексей 9 минут назад
Да, все верно.
Но расчудесной операторской работы, я там не заметил
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27k
АнтонПолднев Час назад
Список далеко не полный
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