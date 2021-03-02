13 сиквелов, которые оказались хуже оригинала

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Многие из этих фильмов вышли настолько плохими, что об их существовании почти никто не знает.
Всем известно, что сиквелы редко превосходят оригинальный фильм по качеству — таких случаев в истории единицы. Но с другой стороны абсолютный провал сиквела действительно хорошего и успешного фильма — тоже нечастое явление.
Мы решили вспомнить о самых неудачных сиквелах хороших фильмов, когда разрыв средней оценки между ними и их же оригиналами составлял несколько баллов. Зрительские оценки мы взяли на «КиноПоиске», то бишь они демонстрируют отношение к этим картинам именно со стороны русскоязычной аудитории.
Степень неожиданности провала фильмов из списка разная, так как кое-где сиквел связан с оригиналом исключительно названием и очертаниями основного концепта, а где-то даже засветились основные актёры из первых частей.
Мы решили вспомнить о самых неудачных сиквелах хороших фильмов, когда разрыв средней оценки между ними и их же оригиналами составлял несколько баллов. Зрительские оценки мы взяли на «КиноПоиске», то бишь они демонстрируют отношение к этим картинам именно со стороны русскоязычной аудитории.
Степень неожиданности провала фильмов из списка разная, так как кое-где сиквел связан с оригиналом исключительно названием и очертаниями основного концепта, а где-то даже засветились основные актёры из первых частей.
1. Основной инстинкт 2: Жажда риска (2006)
Сиквел фильма «Основной инстинкт» (1992).
Оценка оригинала: 7.7; оценка сиквела: 5.3.
Оценка оригинала: 7.7; оценка сиквела: 5.3.
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2. Дрянные девчонки 2 (2011)
Сиквел фильма «Дрянные девчонки» (2004)
Оценка оригинала: 7.0; оценка сиквела: 5.3.
Оценка оригинала: 7.0; оценка сиквела: 5.3.
3. Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (2013)
Продолжение фильма «Крепкий орешек» (1988).
Оценка оригинала: 8.0; оценка сиквела: 4.9.
Это уже пятый фильм про приключения Джона Макклейна, и все предыдущие части стабильно набирали больше семёрки. Кстати, действия этого фильма происходят в Москве.
Оценка оригинала: 8.0; оценка сиквела: 4.9.
Это уже пятый фильм про приключения Джона Макклейна, и все предыдущие части стабильно набирали больше семёрки. Кстати, действия этого фильма происходят в Москве.
4. Звонки (2017)
Продолжение фильма «Звонок» (США, 2002).
Оценка оригинала: 7.3; оценка сиквела: 4.8.
Это третий фильм американской версии «Звонка», также существует не такая стыдная вторая часть 2005 года с оценкой 6.3.
Оценка оригинала: 7.3; оценка сиквела: 4.8.
Это третий фильм американской версии «Звонка», также существует не такая стыдная вторая часть 2005 года с оценкой 6.3.
5. С. Дарко (2009)
Сиквел фильма «Донни Дарко» (2001).
Оценка оригинала: 7.6; оценка сиквела: 4.9.
Оценка оригинала: 7.6; оценка сиквела: 4.9.
6. Сын маски (2005)
Сиквел фильма «Маска» (1994).
Оценка оригинала: 8.0; оценка сиквела: 3.2 (разница аж в 4.8 балла!).
Оценка оригинала: 8.0; оценка сиквела: 3.2 (разница аж в 4.8 балла!).
7. Универсальный солдат 2: Возвращение (1999)
Сиквел фильма «Универсальный солдат» (1992).
Оценка оригинала: 7.0; оценка сиквела: 5.0.
Оценка оригинала: 7.0; оценка сиквела: 5.0.
8. Скорость 2: Контроль над круизом (1997)
Сиквел фильма «Скорость» (1994).
Оценка оригинала: 7.8; оценка сиквела: 5.4.
Оценка оригинала: 7.8; оценка сиквела: 5.4.
9. Изгоняющий дьявола 2: Еретик (1977)
Сиквел фильма «Изгоняющий дьявола» (1973).
Оценка оригинала: 7.7; оценка сиквела: 4.1.
Оценка оригинала: 7.7; оценка сиквела: 4.1.
10. День независимости: Возрождение (2016)
Приквел фильма «День независимости» (1996).
Оценка оригинала: 7.6; оценка сиквела: 5.4.
Оценка оригинала: 7.6; оценка сиквела: 5.4.
11. Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда (2003)
Приквел фильма «Тупой и еще тупее» (1994).
Оценка оригинала: 7.3; оценка сиквела: 4.3.
Да, формально это приквел истории из первой части, но хронологически он вышел после оригинала, поэтому он тоже является продолжением.
Оценка оригинала: 7.3; оценка сиквела: 4.3.
Да, формально это приквел истории из первой части, но хронологически он вышел после оригинала, поэтому он тоже является продолжением.
12. Звёздный десант 2: Герой федерации (2004)
Продолжение фильма «Звёздный десант» (1997).
Оценка оригинала: 7.5; оценка сиквела: 3.0.
Оценка оригинала: 7.5; оценка сиквела: 3.0.
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Но бывает и наоборот.
Вот яркий пример.
Оригинала хватило минут на 15, моего терпения.
А этот пересмотрел уже раз 10
Этот с Михалковым видел целиком. Десять раз его пересматривать не стал бы, но в принципе на один раз зашло.
Но расчудесной операторской работы, я там не заметил