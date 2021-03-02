13 сиквелов, которые оказались хуже оригинала

Всем известно, что сиквелы редко превосходят оригинальный фильм по качеству — таких случаев в истории единицы. Но с другой стороны абсолютный провал сиквела действительно хорошего и успешного фильма — тоже нечастое явление.



Мы решили вспомнить о самых неудачных сиквелах хороших фильмов, когда разрыв средней оценки между ними и их же оригиналами составлял несколько баллов. Зрительские оценки мы взяли на «КиноПоиске», то бишь они демонстрируют отношение к этим картинам именно со стороны русскоязычной аудитории.



Степень неожиданности провала фильмов из списка разная, так как кое-где сиквел связан с оригиналом исключительно названием и очертаниями основного концепта, а где-то даже засветились основные актёры из первых частей.