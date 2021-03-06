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Актеры , которые заставили зрителей кардинально поменять своё отношение к ним

Актеры , которые заставили зрителей кардинально поменять своё отношение к ним (15 фото)

Автор:
06 марта 2021 09:09
Сообщество : Кино
Метки: актеры   игра   кино   мнение   роль   фильм   фото   
2089
15
Согласитесь, вряд ли реальный уровень хоть какого-то актёра или актрисы можно оценивать по одному единственному фильму.
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Метки: актеры   игра   кино   мнение   роль   фильм   фото   
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7  комментариев
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3k
KonstantinLeirov Час назад
Странно, что никто не вставил фото с Петровым и подписью, как он меняет куртку или туфли
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8k
Мегапихель 6 минут назад
Привлекательная и воинственная царица Горго и отталкивающая Серсея. Я долго не догадывался что это одна и так же актриса.
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39k
Дворняга 38 минут назад
Первым кто удивил, был Уиллис в "Смерть ей к лицу". После Крепкого Орешка сыграть такого рохлю...
А из наших потряс Сухоруков в роли Малюты Скуратова. Всегда в нём проглядывало что-то забавное, а тут ничего забавного даже отдалённо не промелькнуло.
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1k
Eugene 2 часа назад
Паттинсон очень круто сыграл в Австралийском The rover.
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19k
shevanez 2 часа назад
Кэри-Хироюки Тагава. Нехарактерная для него роль профессора Кено в фильме "Хатико: самый верный друг".
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555
Рафаэль 2 часа назад
А наши где, один Сухоруков чего стоит!!!
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