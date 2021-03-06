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Согласитесь, вряд ли реальный уровень хоть какого-то актёра или актрисы можно оценивать по одному единственному фильму.
То же самое и про вкусовое отношение. К примеру, если вы видели Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт только в «Сумерках», а Дэниела Рэдклиффа только в «Гарри Поттере», и они вам там не понравились — не стоит ставить на них крест. Дайте им шанс, и возможно вы встретитесь в более привлекательном для вас фильме, где эти ребята раскроют свою истинную суть.
Пользователи Reddit недавно поделились своими вариантами, отвечая на вопрос: «Какой фильм заставил вас заметить, что тот или иной актёр на самом деле лучше или имеет больший диапазон, чем вы думали изначально?».
Подумайте над своим подобным случаем и взгляните на несколько самых залайканных примеров из треда.
Пользователи Reddit недавно поделились своими вариантами, отвечая на вопрос: «Какой фильм заставил вас заметить, что тот или иной актёр на самом деле лучше или имеет больший диапазон, чем вы думали изначально?».
Подумайте над своим подобным случаем и взгляните на несколько самых залайканных примеров из треда.
1. Джон Гудман в фильме «Кловерфилд, 10» (2016)
"Я всегда думал о нём как о большом плюшевом мишке, но в этом фильме он был жутким. Кроме того, он способен быть очень разным даже в одной и той же роли и убедительно перевоплощаться из приветливого и застенчивого мужчины в жуткого диктатора."
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2. Джефф Дэниэлс в фильме «Марсианин» (2015)
"Я видел его в «Марсианине» и не знал, кем был этот устрашающий человек. Я предположил, что, если бы в фильме был злодей, им был бы именно он. Но потом я понял, что видел его в фильме «Тупой и ещё тупее». Он что, был… тем парнем?? Что ж, у него определенно есть диапазон."
3. Робин Уильямс в фильмах «Фото за час» (2002) и «Бессонница» (2002)
"Жуткий, страшный Уильямс — лучший Уильямс."
4. Розамунд Пайк в фильме «Исчезнувшая» (2014)
"Розамунд Пайк в «Исчезнувшей» меня просто потрясла. Я искренне думал, что она не в силах быть Эми — я был очень неправ."
5. Джордж Клуни в фильме «После прочтения сжечь» (2008)
"Обычно он играет импозантных персонажей, и его убедительная игра безвольного и жуткого чудака оказалась впечатляющей."
6. Роберт Паттинсон в фильме «Маяк» (2019)
"Честно говоря, я никогда не видел Роберта Паттинсона нигде, кроме «Сумерек» до того, как посмотрел это. Оказывается, он исключительный актёр."
"Паттинсону (относительно) не повезло добиться успеха, поучаствовав в финансово успешной, но в конечном итоге ужасной франшизе. В тот же период ему предлагали множество похожих ролей в других мрачных любовных историях, которые в большинстве своём также были ужасными."
"Однако сам он ни в чём не был виноват. Думаю, что ему, к счастью, удалось «отмыть» свою карьеру. Я как-то списал его со счетов, но это было несправедливо, и спустя некоторое время я перешёл от автоматического съёживания к интересу, когда слышу о том, что его имя добавлено к грядущему проекту."
"Паттинсону (относительно) не повезло добиться успеха, поучаствовав в финансово успешной, но в конечном итоге ужасной франшизе. В тот же период ему предлагали множество похожих ролей в других мрачных любовных историях, которые в большинстве своём также были ужасными."
"Однако сам он ни в чём не был виноват. Думаю, что ему, к счастью, удалось «отмыть» свою карьеру. Я как-то списал его со счетов, но это было несправедливо, и спустя некоторое время я перешёл от автоматического съёживания к интересу, когда слышу о том, что его имя добавлено к грядущему проекту."
7. Колин Фарелл в «Залечь на дно в Брюгге» (2007)
"Я, честно говоря, понятия не имел, что он действительно умеет играть, пока не посмотрел этот фильм. И с тех пор у него было немало очень хороших ролей."
8. Роберт Дауни — младший в фильмах «Чаплин» (1992) и «Солдаты неудачи» (2008)
"После Шерлока Холмса и Тони Старка я думал, что вечный типаж Роберта Дауни-младшего — это самоуверенный всезнайка-грубиян. Затем я посмотрел «Чаплина», повторно пересмотрел «Солдаты неудачи» и понял, что этот парень — виртуозный актер."
9. Уилл Феррелл в фильме «Персонаж» (2006)
"Не ожидал, что он настолько хорошо справится с драматической ролью."
10. Джона Хилл в фильмах «Человек, который изменил всё» (2011) и «Волк с Уолл-стрит» (2013)
"Он проделал выдающуюся работу и действительно показал, что он не просто комедийный актёр. После «Волка с Уолл-стрит» я должен признать, что он стал одним из моих любимых актёров."
11. Джим Керри в фильме «Вечное сияние чистого разума» (2004)
"Здесь я впервые увидел его в роли, где он, ну… не джимкеррится. Я был впечатлён тем, насколько тонкой и искусной была его игра."
12. Дэниэл Рэдклифф в фильме «Человек — швейцарский нож» (2017)
"Он умудряется так много всего передавать, совершенно ничего не говоря. Кстати, у него отличные комедийные способности."
13. Сэм Рокуэлл в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017)
"Он всегда играл персонажей без каких-либо искупительных качеств. А здесь арка его персонажа, рост, который он показывает, очень интересны. Респект."
Бонус: Гэри Олдман, его диапазон и способность полностью перевоплощаться
"Однажды я спорил с другом, утверждая что Гэри Олдман как актёр лучше Лео ДиКаприо, так как Олдман способен исчезать в своих ролях так, как ДиКаприо не может. В этот момент мы смотрели фильм «Ганнибал». Друг не соглашался со мной, пока я не указал на то, что Гэри Олдман был в кадре, пока мы говорили, а он и понятия не имел."
Итак, теперь ваша очередь! Какого актёра или актрису вы явно недооценили и убедились в этом, увидев их в некой прорывной роли?
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