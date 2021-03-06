"Честно говоря, я никогда не видел Роберта Паттинсона нигде, кроме «Сумерек» до того, как посмотрел это. Оказывается, он исключительный актёр."





"Паттинсону (относительно) не повезло добиться успеха, поучаствовав в финансово успешной, но в конечном итоге ужасной франшизе. В тот же период ему предлагали множество похожих ролей в других мрачных любовных историях, которые в большинстве своём также были ужасными."



"Однако сам он ни в чём не был виноват. Думаю, что ему, к счастью, удалось «отмыть» свою карьеру. Я как-то списал его со счетов, но это было несправедливо, и спустя некоторое время я перешёл от автоматического съёживания к интересу, когда слышу о том, что его имя добавлено к грядущему проекту."