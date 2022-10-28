Неутешительные итоги первой школьной четверти, которую мы как-то вытянули

В некоторых школах каникулы уже начались, а где-то идут последние учебные деньки. Этому событию хочется посвятить отдельный пост. Итак, перед вами самое удивительное и смешное, что случилось за первую четверть.

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1. Тот случай, когда к учителям возникает всё больше вопросов 0 Источник:

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3. Тот случай, когда в жизни что-то пошло не так 0 Источник:

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5. А как мотивировали в школе вас? 0 Источник:

6. Конец четверти - он такой 0 Источник:

7. Родители пятиклассников, как справляетесь? 0 Источник:

8. Попытаться стоило... 0 Источник:

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10. Рассказывайте, было с вами такое? 0

11. Да, учителям скучать не приходится 0 Источник:

12. Тот случай, когда ученик открыл два новых океана - Северно Ядовитый и Антратический 0 Источник:

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14. Наши "любимые" родительские чаты 0 Источник: