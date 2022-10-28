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Неутешительные итоги первой школьной четверти, которую мы как-то вытянули

Неутешительные итоги первой школьной четверти, которую мы как-то вытянули

Автор:
28 октября 2022 10:45
Сообщество : Юмор
Метки: Дневник   Прикол   Юмор   дети   и так сойдет   оценки   смех   уроки   школа   
3838
16
В некоторых школах каникулы уже начались, а где-то идут последние учебные деньки. Этому событию хочется посвятить отдельный пост. Итак, перед вами самое удивительное и смешное, что случилось за первую четверть.
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Источник:

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Метки: Дневник   Прикол   Юмор   дети   и так сойдет   оценки   смех   уроки   школа   
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27  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
В школу 8 копеек: 3 копейки молоко, 5 копеек пирожок.
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3k
Алексей Лыков 3 минуты назад
Комментарий к фото
крайне "вредная" помощь. У нас в школе это называлось "медвежья услуга". Пусть готовится до 11 класса теперь за него домашку делать
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8k
Александр Полчаса назад
Это что за пи*дец? Так реально делают сейчас в муниципальных общеобразовательных школах???
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22k
Mike Miller 38 минут назад
Комментарий к фото
У нас учителя пишут "в течении" относительно периода времени, и "одеть" вместо "надеть".
Вот где печаль. И ОНИ УЧАТ!!!
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349
adssaf afasffdsga 42 минуты назад
Комментарий к фото
Это фото уже старше авторов, его перепечатывающих.
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14k
Голос Вселенной 48 минут назад
Комментарий к фото
ОсвЕщение.... Сразу видно, что учитель сам по себе не религиозный человек. И неграмотный.
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55
Major Payne Голос Вселенной 17 минут назад
Комментарий к фото
Может FUV излучением будут освЕщать, проще говоря ультрафиолетом от бактерий?А платочки?Ну х/з, чтобы не выцвели волосенки
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2
K03bIPb 53 минуты назад
каждый понедельник учителю сдавал 1 рубль на школьные обеды, сдачу 10 копеек должен был вернуть родителям. Однажды не удержался, купил на сдачу монпансье в круглой жестяной банке в гастрономе на обратном пути. Был наказан.
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936
Вир Норин Час назад
А тут "б" нормальные? В чём отличие от двух других? Учитель придумал ошибку и сам её не видит. :)

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30
Konstantin Klipikov Час назад
Я бы Степана держал подальше от Ларисы Александровны с таким правописанием...
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