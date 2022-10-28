Неутешительные итоги первой школьной четверти, которую мы как-то вытянули

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В некоторых школах каникулы уже начались, а где-то идут последние учебные деньки. Этому событию хочется посвятить отдельный пост. Итак, перед вами самое удивительное и смешное, что случилось за первую четверть.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот где печаль. И ОНИ УЧАТ!!!