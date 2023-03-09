Слабоумие и отвага родительских чатов

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Родительские чаты - это кладезь бреда, жизненных ситуаций и хитростей воспитания. Перед вами каламбурные ситуации, которые могли произойти только с участием детей и их мама и пап.
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2. Директор школы в Тюмени отправила в родительский чат вот такую инструкцию во время дистанционного обучения в 2022 году
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