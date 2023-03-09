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Слабоумие и отвага родительских чатов

Слабоумие и отвага родительских чатов

Автор:
09 марта 2023 16:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети   дети и родители   забавно   обучение   родительский чат   школа   
5481
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Родительские чаты - это кладезь бреда, жизненных ситуаций и хитростей воспитания. Перед вами каламбурные ситуации, которые могли произойти только с участием детей и их мама и пап.

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Метки: Прикол   дети   дети и родители   забавно   обучение   родительский чат   школа   
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22  комментария
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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Костян Букин Полчаса назад
Мамы всякие нужны, мамы всякие важны !
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20k
Davy Jones Полчаса назад
https://cdn.fishki.net/upload/post/2023/03/09/4376956/547bd4990fc2d14e32dcd2eea2d40722.png

Можно номер Оксаночки?
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Misanthrop 50 минут назад
Вот все ругают ЕГЭ. А под номером 2 директор выдал опус с 12 ошибками "на борту". Так что, не удивительно.
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4k
Барсук 52 минуты назад
По п.6 Поясните, где ржать, или расшифруйте, в чем прикол
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449
Dima Udo 59 минут назад
Троллинг директора из Тюмени убил!
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52k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Это че за ники такие? Манга чтоль какая то?)))
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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2k
RaiJu 2 часа назад
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Трогательно
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RaiJu 2 часа назад
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Мне кажется, каков директор, такова и школа. Что выигравших в школьных олимпиадах в этой школе нет.
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